Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Prvi dan nastave nakon praznika u osječkoj privatnoj gimnaziji EdukOS bio je pomalo šokantan. Tek što su sjeli u klupe, učenicima su najavili da će ih testirati na droge i alkohol. Riječ je o sveobuhvatnom testu koji pokazuje konzumaciju kanabisa, amfetamina, benzodiazepama, kokaina i alkohola. Vidno iznenađeni, svi su učenici morali, jedan po jedan, otići u zahod, gdje ih je čekalo medicinsko osoblje Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Osijek, te dati uzorke urina na analizu.

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja. Budući da je riječ o školi koja u nastavnom programu sustavno provodi edukaciju i radionice vezane za štetnost uporabe opojnih droga i alkohola, upravu nije iznenadio podatak da niti jedan od testiranih učenika nije bio pozitivan.

- Škola je kao odgojno-obrazovno mjesto dužna pratiti razvoj djece na više polja, ne samo u znanju i sposobnostima nego i kako se razvijaju kao ljudi. Zato smo svim roditeljima, odmah pri upisu djece, naznačili da ćemo u školi nenajavljeno provoditi testiranja na opijate, i to pod obavezno. To činimo minimalno jedanput godišnje, na inicijativu i procjenu stručnog osoblja škole, koje prema ponašanju učenika, njihovim ocjenama, primijećenim promjenama unutar kolektiva, odlučuju kad je vrijeme za taj test. Ovog puta odlučili smo testirati ih odmah nakon praznika da bismo vidjeli kako djeca funkcioniraju na praznicima - kaže Kristijan Šimičić, osnivač škole i inicijator testiranja.

Osijek: Privatna gimnazija Edukos | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako je dodao, u ovoj nastavnoj godini ovo je prvo testiranje, a testirali su učenike 2. i 3. razreda, njih više od 60. Svi su učenici bili negativni na testu, iako škola ne dobije pojedinačne podatke o svakom učeniku nego samo broj. Detaljna obavijest ide izravno roditeljima, koji potom sami odlučuju što će učiniti s tom spoznajom. Škola ne provodi nikakve sankcije prema učenicima. Jedina moguća posljedica je da učenik koji je pozitivan na droge, a prima stipendiju, ostane bez nje.

Učenici kažu kako ih je test iznenadio, ali su od upisa svjesni da je on moguć bilo kad jer su im to jasno rekli. Priznaju da ih je većina u glavi munjevito vrtjela pitanje "Kad sam ono popio pivo s ekipom?".

- Bio sam svjestan da škola ima pravo provesti test na droge, ali, evo, do sada nisam bio testiran. Kad su nam to najavili na nastavi, nastalo je malo komešanje; nekako nije bilo ugodno znati da ćeš biti testiran iako znaš da 'nisi kriv'. To mi je ujedno bilo prvi put da me testiraju na droge, pa mi je sve bilo novo - kazao je Frano Lovrić iz Nove Gradiške, učenik 2. razreda, koji zbog školovanja živi u Osijeku.

24sata Osijek: Edukos srednja škola provela je testiranje učenika na droge i alkohol | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Frano kaže kako su u školi više puta organizirali predavanja o toj temi, pa ih i tako podsjećaju na to da mogu biti testirani.

- To su djeca od 16-17 godina i naravno da imaju pravo pogriješiti, ali moraju biti svjesni posljedica. Mi se ne možemo i ne želimo ponašati kao da ne znamo da učenici srednjih škola imaju lak pristup alkoholu i opijatima te smatramo da smo im, pored roditelja, dužni osvijestiti koje su opasnosti i rizici uživanja toga. Ovo je jedna od mjera kojima utječemo na to da učenici razviju svijest o tome - dodaje Šimičić.

Škola smatra zabrinjavajućim istraživanja koja pokazuju koliko se zapravo djece susreće s relativno lakom mogućnošću nabavke i konzumiranja droga, još je istaknuo.

- Ovo je drugi put da sam bila podvrgnuta testu. Imali smo ga i prošle godine. Neki su se učenici malo neugodno iznenadili, ali ja sam se smijala. Nisam bila nimalo zabrinuta jer me nikakvi opijati ne privlače. Nemam potrebu dokazivati se nekome na takav način i smatram da imam jasno izgrađen identitet i stavove. Mogu se zabaviti i bez opojnih sredstava - prokomentirala je Katja Perković, učenica 3. razreda.

24sata Osijek: Edukos srednja škola provela je testiranje učenika na droge i alkohol | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dodaje kako je mnogo čitala o psihologiji ovisnosti i razlozima zbog kojih se netko okreće opijatima.

- Nažalost, imam poznanika i prijatelja koji konzumiraju neke droge. Pokušala sam im sugerirati da prestanu s tim, da to nije dobro za njih, a oni su me stavili na neku 'crnu listu', čak su mi se i smijali. No ja im to nisam zamjerila, a i učinila sam što sam mogla da ih od toga odvratim - kaže Katja, koja ističe da su opijati svugdje prisutni, a da ih djeca odabiru kako bi se dokazala u društvu i bila prihvaćena.

EdukOS je organizirao i posjet starijih učenika zajednici za liječenje od ovisnosti Cenacolo, gdje su imali priliku upoznati članove zajednice, bivše ovisnike, i razgovarati s njima.

- Mislim da ću se cijeli život sjećati tog posjeta Cenacolu i tih ljudi, koji su s nama posve iskreno i bez zadrške razgovarali. Nije isto kad nam netko u razredu priča o tome i kada doista doživiš osobu koja si je gotovo uništila život drogama. Mene se najviše dojmilo kad su govorili o tome u kakve je sve probleme njihova ovisnost dovela njihove obitelji - kazala je Vita Jović, učenica 3. razreda gimnazije.

Što o testiranjima na droge u privatnoj gimnaziji EdukOS misle roditelji, pitali smo Sanju Dokonal, čija kći pohađa 2. razred te škole.

- Mi, naravno, znamo da škola provodi nenajavljena testiranja jer smo svi na to pristali. Smatram to odličnom preventivom, ali i mjerom, iako ne želim da moje dijete misli kako joj ne vjerujem. Nisam nerealna i ne mislim da alkohol ili droga nikad neće doći do mojeg djeteta, ali želim vjerovati da sam je naučila razmišljati o posljedicama ako to uzme. Iako svi govorimo da odgoj ide iz kuće, zapravo je mnogo toga i do društva u kakvom živimo, u konačnici i do škole koju dijete pohađa. Zato mi je vrlo drago što EdukOS provodi ta testiranja - kaže Sanja Dokonal i ističe kako je vrlo ponosna na svoju djecu.