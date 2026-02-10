Prognoza: Olujno jugo pa snijeg

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas, u ponedjeljak 10. veljače 2026., očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice će padati rosulja i kiša, ponajprije na Jadranu i u predjelima uz more. U unutrašnjosti zemlje u jutarnjim satima ponegdje se može pojaviti magla. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom jugoistočni i južni, dok će na sjevernom Jadranu puhati i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 5 i 9 stupnjeva Celzijevih, a na obali i otocima između 10 i 14 stupnjeva.

U istočnoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature bit će između 1 i 4 stupnja, dok će se najviše dnevne temperature kretati od 7 do 10 stupnjeva.

Središnju Hrvatsku očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje uz malo kiše. Vjetar će uglavnom biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 1 i 4 stupnja, a najviša dnevna između 7 i 10 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici prevladavat će promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. Vjetar će većinom biti slab. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 3 stupnja, a dnevne između 5 i 8 stupnjeva.

Na području Istre u prvom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno, a potom pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Slab istočni vjetar i bura postupno će okrenuti na slab jugozapadni i južni vjetar. More će biti malo valovito. Jutarnje temperature zraka bit će između 4 i 9 stupnjeva, dok će se u unutrašnjosti Istre kretati od 1 do 5 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 8 i 13 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Puhat će slaba do umjerena bura, koja će poslijepodne okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 8 stupnjeva, a najviša dnevna između 10 i 13 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo. Jutarnje temperature bit će između 7 i 10 stupnjeva, a najviše dnevne između 12 i 15 stupnjeva.

Olujno jugo, pljuskovi s grmljavinom

Sutra, u utorak 11. veljače, zadržat će se promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, osobito na Jadranu gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će mjestimice biti umjeren jugozapadni i jugoistočni, dok se na Jadranu očekuje umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 5 stupnjeva, na Jadranu između 7 i 11 stupnjeva, a najviše dnevne uglavnom od 10 do 15 stupnjeva, u gorju malo niže.

Prema izgledima vremena za razdoblje od 11. do 13. veljače, očekuje se nastavak promjenjivog i pretežno oblačnog vremena uz povremenu kišu, dok su na Jadranu i dalje mogući pljuskovi s grmljavinom. Povremeno će puhati umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno do jak, mjestimice i olujan, a u petak se očekuje okretanje vjetra na sjeverozapadni smjer. Vrijeme će pritom ostati iznadprosječno toplo.

U subotu nagli preokret

Kako prognozira meteorologinja Tea Blažević s N1, u subotu stiže novo jače pogoršanje vremena, pri čemu će ponovno biti obilnije oborine duž Jadrana i uz Jadran. Također će u gorju biti snijega. U nedjelju bi snijega prolazno moglo biti i u nekim nizinima unutrašnjosti, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.