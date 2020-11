Ameri usput glasaju o gljivama, marihuani, pobačaju, minimalcu

New Jersey i Arizona glasali su i za legalizaciju marihuane, Oregon za halucinogene gljive, Colorado i Louisiana za pobačaj, a Florida za minimalnu plaću

<p>Ovo nisu samo predsjednički izbori u SAD-u. Uz izbor čovjeka koji će voditi zemlju narednih 4 godine, Amerikanci u nekim saveznim državama glasali su i za niz drugih zakona.</p><p><strong>Legalizacija marihuane i 'čarobne gljive'</strong></p><p>Tako su birači u <strong>New Jerseyu</strong> i <strong>Arizoni</strong> izglasali zakon koji legalizira upotrebu marihuane u rekreativne svrhe za građane starije od 21 godinu. Isto pitanje je bilo na biračkim listićima glasača u <strong>Montani, Mississippiju i Južnoj Dakoti</strong> za koje se još ne znaju rezultati. Od 1996. 33 savezne države i <strong>Okrug Columbia</strong> dozvolili su uporabu medicinske marihuane, 11 je odobrilo rekreativnu uporabu, a 16, uključujući one u kojima je dozvoljena uporaba medicinske marihuane, dekriminalizirali su njezino posjedovanje, navodi Nacionalna organizacija za reformu zakona o marihuani. </p><p>Birači u Oregonu izglasali su prvu terapijsku uporabu psilocibina, odnosno 'čarobne gljive'. Ova halucinogena gljiva trebala bi pomoći odraslim pacijentima koji se bore s PTSP-om, depresijom, ovisnošću te onima koji pate od anksioznosti zbog kroničnih bolesti od kojih umiru. U Washington D.C.-ju odobrena je Inicijativa 81 koja policiju obvezuje da lake droge i sredstva kao što je psilocibin uvrste u najniže prioritete. Ovime bi se trebao i smanjiti broj slučajeva policijske brutalnosti nad Afro-Amerikancima. </p><p> </p><p><strong>Pobačaj</strong></p><p>U <strong>Coloradu </strong>se glasalo o Inicijativi 115 koja bi zabranila pobačaj nakon 22. tjedna trudnoće. Jedina iznimka u kojoj bi pobačaj bio dostupan je ugroza života majke, a pobačaj bi bio zabranjen i u slučajevima silovanja i incesta. Birači su ovu inicijativu odbacili. </p><p> - Ova inicijativa pokušava zatvoriti Centre za pobačaj u državi koja se smatra sigurnom lukom i zadnjom šansom za mnoge žene - rekla je <strong>Karen Middleton</strong>, predsjednica udruge Cobalt koja se bori za pravo na pobačaj. </p><p>U <strong>Louisiani</strong> pak druga priča. Birači su izglasali 'Prvi amandman' u kojem stoji da ništa u ustavu SAD-a ne štiti pravo na pobačaj i pravo na financiranje pobačaja. </p><p> - Štitimo novce naših poreznih obveznika i potvrđujemo pro - life stav Louisiane. Vjerujemo da o ovome trebaju odlučiti ljudi - rekla je senatorica <strong>Katrina Jackson.</strong> Grupe koje se bore za pravo na pobačaj upozoravaju da će ovo dovesti do odbacivanja slučaja Roe vs. Wade nakon kojeg je u SAD-u legaliziran pobačaj na zahtjev majke bez navođenja razloga.</p><p>U Louisiani su ostale još samo tri klinike za pobačaj, a od 2018. Louisiana je treća najsiromašnija savezna država, sa čak 20% stanovništva koje živi ispod razine siromaštva. Aktivisti upozoravaju da su zbog toga potrebne klinike za pobačaj i podršku te da će ovo ponovno pokrenuti epidemiju ilegalnih pobačaja tijekom kojih žene umiru.</p><p><strong>Minimalna plaća i radnička prava</strong></p><p><strong>Florida</strong> je izglasala mjeru kojom se mijenja ustav savezne države kako bi se minimalna plaća od 8,56 dolara na sat povećala na 15 dolara do 30. rujna 2026. </p><p><strong>Kalifornija</strong> je izglasala 'Inicijativu 22' kojom se vozači koji dijele prijevoz i isporučuju robu izuzimaju iz saveznog zakona po kojem su zaposlenici, a ne izvođači radova. Ovime veća prava dobivaju vozači platformi Uber i Lyft, koji su i financirali kampanju sa vrtoglavih 190 milijuna dolara. </p><p> </p>