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250. GODINA SAD-A

Američka veleposlanica: SAD i Hrvatska imaju trajnu vezu

Piše Filip Sulimanec,
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Američka veleposlanica: SAD i Hrvatska imaju trajnu vezu
Split: Proslava 250 godina neovisnosti SAD-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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I vojna suradnja je dosegnula paroksizam. Osim nabave helikoptera Black Hawk i borbenih vozila Bradley, u tijeku su pregovori i razmatranja oko kapitalnih poslova u segmentu mornarice

SAD slavi 250. rođendan. Toliko je prošlo od ujedinjenja 13 kolonija i odcjepljenja od Britanskog carstva. Slavilo se i u Hrvatskoj, točnije Splitu gdje je u centru pažnje bila američka veleposlanica Nicole Mcgraw koja je nekoliko puta naglasila koliko je sretna što predstavlja Washington u Lijepoj našoj.

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FOTO Evo kako se u Splitu proslavilo 250. godina SAD-a. Pojavile se brojne face

 - Kakva nezaboravna proslava u Splitu s prijateljima, partnerima i saveznicima koji čine odnos između SAD-a i Hrvatske tako snažnim. Hvala svima koji su nam se pridružili u proslavi Dana nezavisnosti Amerike, te naše zajedničke predanosti slobodi, prijateljstvu i trajnoj vezi između naših dviju nacija. Sretan Četvrti srpnja - čestitala je američka veleposlanica.

Split je odabran kao domaćin zbog sve dubljih veza SAD-a i Hrvatske te uvođenja direktne linije Split-New York. Svečanost je završila spektakularnim vatrometom koji je zaključio američko rođendansko slavlje.

Mcgraw je ranije rekla kako Hrvatska i SAD trenutačno prolaze kroz zlatno doba odnosa. Odnosi između Hrvatske i SAD-a u posljednje su vrijeme doživjeli značajan zamah, a u fokusu su energetska sigurnost, strateške investicije i geopolitički projekti poput Južne interkonekcije.

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Plinovod bi trebao povezati plinski sustav Hrvatske (od Dugopolja preko Zagvozda i Imotskog) s Bosnom i Hercegovinom (Posušje, Tomislavgrad, Mostar, Novi Travnik). Glavna ideja je omogućiti BiH plin iz LNG terminala na Krku (američki ukapljeni plin) i time eliminirati ovisnost BiH o ruskom plinu. 

Kao jedna od najvećih najavljenih investicija u povijesti spominje se megaprojekt u Topuskom. Riječ je o planu američkih investitora za gradnju golemog AI podatkovnog centra (snage 1 GW) uz pripadajuću veliku solarnu elektranu (500 MW).

I vojna suradnja je dosegnula paroksizam. Osim nabave helikoptera Black Hawk i borbenih vozila Bradley, u tijeku su pregovori i razmatranja oko kapitalnih poslova u segmentu mornarice (poput potencijalnih američkih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu).

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