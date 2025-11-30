Obavijesti

POMOGLI SIRIJCI

Američka vojska razbila 15 baza ISIS-a na jugu Sirije, uništeno preko 130 minobacača i raketa

Preko 130 minobacača, raketa i improviziranih bombi neutralizirano u zračnim udarima i kopnenim detonacijama

 Američka vojska rekla je u nedjelju da je nedavno uništila 15 lokacija sa skladištima oružja Islamske države na jugu Sirije.

Američko središnje zapovjedništvo reklo je da su uz pomoć sirijskih snaga identificirali i uništili skladišta diljem pokrajine Rif Damashq u višestrukim zračnim napadima i kopnenim detonacijama između 24. i 27. studenoga.

"Uništeno je preko 130 minobacača i raketa, više jurišnih pušaka, mitraljeza, protutenkovskih mina i materijala za izradu improviziranih eksplozivnih uređaja", priopćio je CENTCOM.

Islamsku državu, militantnu skupinu koja je u jednom trenutku bila nametnula islamističku vlast nad milijunima Sirijaca i Iračana, uglavnom je uništila koalicija predvođena SAD-om prije nekoliko godina, no uspjela se obnoviti izgraditi i pregrupirati.

Admiral Brad Cooper, zapovjednik CENTCOM-a, rekao je u nedjelju da operacija "osigurava da su uspjesi protiv ISIS-a trajni."

Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će učiniti sve u svojoj moći da Siriju učini uspješnom nakon pregovora 10. studenoga sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šarom, bivšim zapovjednikom Al Kaide koji je sve donedavno bio na potjernici Washingtona kao terorist.

Sirija je uoči razgovora u Washingtonu diljem zemlje provela preventivne operacije kojima su ciljane ćelije Islamske države, rekla je sirijska vlada u to vrijeme.

Jedan od Šarinih glavnih ciljeva na sastanku s Trumpom bilo je zalaganje za potuno uklanjanje žestokih američkih sankcija protiv zemlje.

Tijekom sastanka, američko ministarstvo financija najavilo je 180-dnevno produljenje suspenzije provedbe takozvanih Cezarovih sankcija, no samo ih američki Kongres može ukloniti u cijelosti.

