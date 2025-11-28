Izraelska racija na jugu Sirije: Vojska je ubila deset ljudi

Prema sirijskim državnim medijima, izraelska racija na području oko sela Bejt Džin se pretvorila u jedan od najsmrtonosnijih incidenata otkako je prije godinu dana svrgnut predsjednik Bašar al-Asad. Izrael otada redovito upada na jug Sirije te tvrdi da to čini kao bi militante držao podalje od granice.

Izraelska vojska je rekla da su militanti otvorili vatru na njene pripadnike tijekom prekonoćne operacije radi uhićenja osoba za koje se sumnjiči da pripadaju skupini koju je identificirala kao Džama Islamija. Raciju je opisala kao dio rutinskih operacija na tom području u proteklih nekoliko mjeseci.

Nasilni okršaji

Izraelske snage su odgovorile vatrom "kao i zračnom potporom", rekla je vojska u priopćenju, dodajući da troje ranjenih vojnika ima teške ozljede.

"Brojni teroristi su eliminirani", dodala je vojska.

Sirijska državna novinska agencija SANA je citirajući regionalnog zdravstvenog dužnosnika izvijestila da je u izraelskom napadu ubijeno 10 ljudi te da su deseci ranjeni. Među poginulima je i dvoje djece, objavila je SANA ranije.

Izraelske snage su granatirale Beit Džin u dva sata i 40 minuta iza ponoći te su potom ušle u selo, kazala je SANA. Stanovnici su se suprotstavili izraelskim vojnicima, što je dovelo do "nasilnih okršaja", dodala je agencija.

Izraelski vojnici su uhitili dvije osobe, kazali su vojska i lokalni sirijski dužnosnik.

Izraelska vojska je odbila pružiti daljnje pojedinosti o militantnoj skupini za koju je rekla da je bila cilj racije. Optužila je osumnjičene za vojne djelatnosti, uključujući postavljanje improviziranih eksplozivnih naprava i "planiranje budućih napada na Izraele, uključujući raketnu paljbu".

Izrael skeptičan prema novoj vladi u Damasku

Izrael je izrazio duboku skepsu spram nove sirijske vlade predvođene predsjednikom Ahmadom al-Šarom, bivši zapovjednikom al-Kaide, te poručio da želi da jug Sirije bude demilitariziran.

Šara je rekao da Sirija ne predstavlja prijetnju ni za koju državu ili regiju svijeta.

Izrael je nekoliko puta vojno intervenirao u Siriji radi, kako je rekao, zaštite pripadnika manjinskog naroda Druza, a ponajprije tijekom svibanjskih sukoba u pokrajini Sweida između sunitskih beduina i vladinih snaga te Druza.

Izrael, koji je redovito bombardirao Siriju kada je njome upravljao Asad, pojačao je vojne operacije u zemlji otkako je svrgnut te premjestila vojsku i vojnu opremu onkraj tampon zone dogovorene 1974. u južni dio Sirije, uključujući strateški vrh planine Hermon.