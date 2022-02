Rusija je nagomilala oko 110.000 vojnika duž granice sa svojim prozapadnim susjedom, ali američke obavještajne službe nisu određene u pogledu toga je li se predsjednik Vladimir Putin odlučio na invaziju, prema dužnosnicima koji su proteklih dana izvješćivali članove Kongresa i europske saveznike.

Dužnosnici su upozorili zastupnike da se ruske snage na granici povećavaju brzinom koja bi Putinu dala vojnu moć potrebnu za invaziju punog razmjera - oko 150.000 vojnika - do sredine veljače. Trenutno je njegova spremnost na oko 70 posto, dodaju.

Rekli su da Putin želi sve moguće opcije na raspolaganju: od ograničene kampanje u proruskoj regiji Donbasu u Ukrajini do invazije punog razmjera.

Rusija niječe da planira invaziju na Ukrajinu.

Ako se Moskva ipak odluči za napad punog razmjera, ruski vojnici mogli bi zauzeti glavni grad Kijev i svrgnuti predsjednika Volodimira Zelenskija u roku od 48 sati, rekli su dužnosnici.

Procijenili su da bi u takvom napadu smrtno stradalo 25.000 do 50.000 civila, zajedno s 5.000 do 25.000 ukrajinskih vojnika i 3.000 do 10.000 ruskih vojnika.

To bi također moglo izazvati poplavu izbjeglica od milijun do pet milijuna ljudi, uglavnom u Poljsku, dodali su dužnosnici.