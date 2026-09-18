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PILOT SE SPASIO

Američki F-16 pao u sjevernom Michiganu, evakuirali mještane

Piše HINA,
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Američki F-16 pao u sjevernom Michiganu, evakuirali mještane
Foto: Kacper Pempel
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Uprava za hitne slučajeve okruga Grand Traverse naredila je evakuaciju svima u krugu od jedne milje od mjesta nesreće, ali bez detalja.

Američki borbeni zrakoplov F-16 srušio se u Michiganu, na sjeveru Sjedinjenih Država, a pilot se sigurno katapultirao, izvijestili su u četvrtak američki mediji.

Zrakoplov je pripadao Teksaškoj zračnoj nacionalnoj gardi i provodio je trenažnu misiju kada se srušio.

Mediji navode kako se zrakoplov srušio oko 14 sati nekoliko kilometara istočno od državnog parka Interlochen. Uprava za hitne slučajeve okruga Grand Traverse naredila je evakuaciju svima u krugu od jedne milje od mjesta nesreće, ali bez detalja.

Svjedoci su izvijestili da su čuli glasan udarac, a slike objavljene na društvenim mrežama prikazuju tamni oblak dima u zraku.

Narednik Derek Gutierrez, stručnjak za odnose s javnošću 149. lovačke eskadrile, rekao je za Associated Press da se pilot sigurno katapultirao i da je na liječničkoj njezi u lokalnoj bolnici. Gutierrez je odbio otkriti detalje o identitetu pilota ili bilo kakvim ozljedama, pozivajući se na vojnu politiku.

Senator Michigana Gary Peters izjavio je na X-u da "pažljivo prati situaciju" i radi na "dobivanju više informacija".

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