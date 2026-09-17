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ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Piše 24sata,
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Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
Foto: 24sata
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Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva, objavio je Dnevnik Nove TV. Na crpkama će vozače dočekati najviša cijena dizelskog goriva u povijesti.

Dizel bi, naime, sa sadašnjih 1,85 eura po litri trebao porasti na 1,96 eura, odnosno za 11 centi, dok će plavi dizel skočiti sa 1,40 na 1,51 eura po litri. Prijevoznici su, ističe se, već sad u problemima, a bit će u još većim.

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