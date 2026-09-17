Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila na autocesti A3, smrtno je stradao 39-godišnji vozač osobnog automobila Peugeot, dok je 51-godišnji vozač drugog osobnog automobila teško ozlijeđen. U nesreći je sudjelovalo ukupno više vozila, a promet istočnim kolnikom autoceste A3 u smjeru istoka bio je potpuno obustavljen više od pet sati, piše PU zagrebačka. Nesreća je započela oko 10.30 sati na autocesti A4. Četrdesetogodišnjak je upravljao Peugeotom zagrebačkih registarskih oznaka zapadnim kolnikom autoceste A4 u smjeru juga. Dolaskom do 93. kilometra + 300 metara prestrojavao se iz desne u lijevu prometnu traku, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti na siguran način. Tom je prilikom naletio na teretni automobil varaždinskih registarskih oznaka kojim je lijevom prometnom trakom u istom smjeru upravljao 51-godišnjak.

Nakon sudara vozač Peugeota napustio je mjesto događaja i nastavio vožnju prema jugu. Kod prometnog čvora Ivanja Reka sišao je s autoceste A4 na krak broj 11. Za njim je krenuo i 51-godišnji vozač teretnog vozila, nakon čega su se obojica zaustavila na četvrtom kilometru + 400 metara kraka broj 11.

Tamo je 39-godišnjak Peugeotom krenuo unatrag, pri čemu je naletio na zaštitnu ogradu. Potom je krenuo naprijed, polukružno se okrenuo i skrenuo ulijevo s kraka 11 na južni kolnik autoceste A3. Nastavio je voziti u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru, lijevom prometnom trakom istočnog kolnika autoceste A3, na dionici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica, u smjeru jugozapada.

Dolaskom do 38. kilometra + 850 metara Peugeot je naletio na VW Golf zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 51-godišnjak. Vozač Golfa pokušao je izbjeći nalet skretanjem u desnu prometnu traku, no vozila su se sudarila. Golf je odbačen na rubni kamen, a potom je naletio i na zaštitnu ogradu.

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Nakon tog sudara Peugeot se zarotirao te je u nastavku nekontroliranog kretanja naletio na teretni automobil DAF varaždinskih registarskih oznaka s pridodanim priključnim vozilom, kojim je desnom prometnom trakom autoceste A3 u smjeru sjeveroistoka upravljao 30-godišnjak.

Od siline udara Peugeot se razdvojio na dva dijela. Stražnji dio vozila odbačen je na lijevu prometnu traku, gdje je na njega naletio teretni automobil MAN zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnjak. Vozač MAN-a u trenutku naleta pokušavao je izbjeći sudar s DAF-om.

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Očevid na mjestu događaja obavio je zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.

Zbog očevida je od 10.40 do 16.15 sati promet istočnim kolnikom autoceste A3 u smjeru istoka bio u potpunosti obustavljen. Nakon očevida tijelo smrtno stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.