Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Vinogradskoj ulici izbio je požar u četvrtak ko 13 sati. Kako su nam potvrdili iz JVP Grada Zagreba, u tijeku je gašenje. Požar se zavukao između zidova.

Kako piše Večernji list, svi su morali van iz zgrade. Zasad nije poznat uzrok požara, kao ni ima li ozlijeđenih. Radi se o požaru instalacija unutar zidova zgrade, a prema informacijama s terena zapalio se stiropor. U jutarnjim satima tijekom radova u skladišnom prostoru mesnice bolničke kuhinje KBC-a Sestre milosrdnice zapalio se dio instalacija i zaštitnih obloga uz staru rashladnu komoru. Skriveno tinjanje materijala naknadno je prouzročilo veću količinu dima, no brza reakcija bolničkih službi, vatrogasaca i JVP-a Grada Zagreba spriječila je daljnje širenje. Kao mjera opreza, na mjestu događaja bit će pojačano dežurstvo bolničkih vatrogasaca. Iz bolnice poručuju da su svi pacijenti sigurni te da incident ni u jednom trenutku nije ugrozio njihovu sigurnost niti redovito pružanje zdravstvene skrbi.