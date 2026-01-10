Obavijesti

News

AMERIKA VS NATO

Američki general: Danska i saveznici moraju odmah poslati vojsku i avione na Grenland!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: US Army Europe/Reuters

Svima nam je neugodno kada predsjednik ili potpredsjednik Sjedinjenih Država kaže da niste bili dobri saveznici. Mi koji smo bili u Afganistanu sjećamo se gubitaka koje su danske jedinice pretrpjele, rekao je Ben Hodges

Admiral

Danska bi se trebala udružiti s nizom zemalja NATO-a i odmah poslati vojnike, zrakoplove i brodove na Grenland, rekao je nekadašnji zapovjednik američke vojske u Europi Ben Hodges, objavio je danski TV2

 - Svima nam je neugodno kada predsjednik ili potpredsjednik Sjedinjenih Država kaže da niste bili dobri saveznici. Mi koji smo bili u Afganistanu sjećamo se gubitaka koje su danske jedinice pretrpjele", rekao je.

Povećana prisutnost NATO-a na Arktiku, za koju se u petak zalagala i Talijanka Giorgia Meloni, uklonila bi neke zabrinutosti s američke strane, smatra general.

Skupina bivših visokih američkih diplomata i dužnosnika objavila otvoreno pismo u kojem kritiziraju trenutačnu retoriku Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom i Danskom.

USKORO DIO SAD-A? Grenlanđani o Trumpu: 'Imam noćne more od njega. Fućka mu se za nas, želi rijetke minerale'
"Prijetnje sadašnjeg predsjednika da će upotrijebiti vojnu silu ili druge oblike prisile kako bi preuzeo Grenland od naše saveznice Danske strateški su glupe i kratkoročno i dugoročno", pišu diplomati, među kojima su bivši veleposlanici NATO-a i savjetnici Bijele kuće za sigurnost.

Prema bivšim diplomatima, prijetnje će uništiti 76 godina star NATO savez i okrenuti jednog od najjačih podupiratelja Sjedinjenih Država u Europi protiv Sjedinjenih Država - naime Dansku.

Diplomati zatim predstavljaju dugi popis akcija danske strane koje su koristile Sjedinjenim Državama od Drugog svjetskog rata.

