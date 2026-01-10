Američki general: Danska i saveznici moraju odmah poslati vojsku i avione na Grenland!

Danska bi se trebala udružiti s nizom zemalja NATO-a i odmah poslati vojnike, zrakoplove i brodove na Grenland, rekao je nekadašnji zapovjednik američke vojske u Europi Ben Hodges, objavio je danski TV2.

- Svima nam je neugodno kada predsjednik ili potpredsjednik Sjedinjenih Država kaže da niste bili dobri saveznici. Mi koji smo bili u Afganistanu sjećamo se gubitaka koje su danske jedinice pretrpjele", rekao je.

Povećana prisutnost NATO-a na Arktiku, za koju se u petak zalagala i Talijanka Giorgia Meloni, uklonila bi neke zabrinutosti s američke strane, smatra general.

Skupina bivših visokih američkih diplomata i dužnosnika objavila otvoreno pismo u kojem kritiziraju trenutačnu retoriku Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom i Danskom.

"Prijetnje sadašnjeg predsjednika da će upotrijebiti vojnu silu ili druge oblike prisile kako bi preuzeo Grenland od naše saveznice Danske strateški su glupe i kratkoročno i dugoročno", pišu diplomati, među kojima su bivši veleposlanici NATO-a i savjetnici Bijele kuće za sigurnost.

Prema bivšim diplomatima, prijetnje će uništiti 76 godina star NATO savez i okrenuti jednog od najjačih podupiratelja Sjedinjenih Država u Europi protiv Sjedinjenih Država - naime Dansku.

Diplomati zatim predstavljaju dugi popis akcija danske strane koje su koristile Sjedinjenim Državama od Drugog svjetskog rata.