Grenlanđani o Trumpu: 'Imam noćne more od njega. Fućka mu se za nas, želi rijetke minerale'

Nakon svrgavanja Madura u filigranski preciznoj akciji, Donald Trump već danima izaziva zebnju među američkim saveznicima. Ponovno je pokrenuo žestoku retoriku i jasno poručio da će Grenland biti dio SAD-a.

Američki predsjednik teritorijalne pretenzije opravdava geopolitičkim natjecanjem s Kinom i Rusijom koje je optužio da arktički otok i autonomnu pokrajinu Kraljevine Danske žele uvesti pod svoju sferu utjecaja.

Dodatno je prenerazio Kopenhagen i Bruxelles kada je rekao da ga ne zanima međunarodno pravo koje je i onako na niskim granama još od ruske invazije na Ukrajinu, a članak 2(4) Povelje UN-a, koji izrijekom propisuje da se:

sve države članice uzdržavaju od prijetnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke neovisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način koji je neusklađen s ciljevima Ujedinjenih naroda ionako služi kao fikus za velike sile.

- Ne volim govoriti o Donaldu Trumpu jer mi kvari san. Ne spavam baš dobro jer me je strah“, rekla je jedna žena, umirovljena sveučilišna profesorica - za RTÉ News.

- Nemaju nikakvog poštovanja prema nama, prema mojoj zemlji, prema našoj zemlji - rekli su Grenlanđani.

Druga umirovljena žena rekla je da je sinoć sanjala gospodina Trumpa.

- Bila je to noćna mora, da dolazi s brodom. Taj san je bio užasan. Bojim se njegovih planova. Bojimo se. Svi se bojimo - rekla je. Pojedini Grenlanđani smatraju da Trumpa zanimaju rijetki minerali koji su okovani ledom te da se ovdje ne radi ni o kakvom altruizmu i zaštiti arktičkog otoka.