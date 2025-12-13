Obavijesti

NAPADAČ UBIJEN

Američki i sirijski vojnici ranjeni u napadu u središnjoj Siriji

Piše HINA,
Foto: Yamam Al Shaar

Najmanje četiri američka vojnika su ranjena, neki od njih kritično, kad je nepoznati napadač otvorio vatru na njhovu ophodnju u središnjem sirijskom gradu Palmiri u subotu, rekao je američki dužnosnik Reutersu

Sirijska državna novinska agencija SANA citirala je sigurnosni izvor koji je rekao da su dvojica sirijskih vojnika ozlijeđena te da je napadač ubijen, ne navodeći druge detalje.

Broj ranjenih i težina njihovih ozljeda mogla bi se mijenjati kako više informacija bude pristizalo, rekao je američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

TISUĆE NA ULICAMA FOTO Parade na godišnjicu Asadova pada: 'Ovakav dan još nije viđen u povijesti Sirije'
FOTO Parade na godišnjicu Asadova pada: 'Ovakav dan još nije viđen u povijesti Sirije'

Ranije su dvojica sirijskih dužnosnika rekla Reutersu da je napadnut konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih snaga iz koalicije predvođene SAD-om koja se bori protiv Islamske države.

Vojska Sjedinjenih Država smještena je na sjeveroistoku Sirije u sklopu desetljećima dugačkih napora da pomogne kurdskim snagama ondje.

Izvor je rekao SANA-i da su američki helikopteri evakuirali ozlijeđene u američku bazu u sirijskoj regiji Al-Tanf blizu iračke granice.

