Novo neugodno iznenađenje dolazi iz Washingtona. Američki predstavnici odbili su označiti Rusiju kao agresora na sastanku neformalne skupine država koje pripremaju suđenje Vladimiru Putinu zbog ratnih zločina, prema riječima zapadnih dužnosnika, otkriva The Telegraph.

Washington će odbiti potpisati izjavu Ujedinjenih naroda koja podržava teritorijalnu cjelovitost Ukrajine i zahtjeva od Moskve da povuče svoje snage iz Ukrajine. Ni to nije sve, Trumpova administracija je odbila odobriti planiranu izjavu G7 koja Rusiju naziva "agresorom" u ratu s Ukrajinom, povodom treće godišnjice sukoba koja će se obilježiti u ponedjeljak.

Više od 40 zemalja će osnovati Posebni sud za zločin agresije protiv Ukrajine, temeljen na odgovoru na nacističke ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata.

- Gubitak potpore Washingtona za Posebni sud bit će veliki udarac međunarodnoj reputaciji i statusu projekta. Ovo je prilično drastičan pomak - požalio se jedan europski diplomat.

Dodao je da EU neće pristati na Trumpovu mantru da Rusija nije započela rat i da je za rat kriva Ukrajina. SAD još nije službeno povukao svoju podršku ovom planu i očekuje se da će prisustvovati idućem sastanku sljedećeg mjeseca u francuskom gradu Strasbourgu.

Telegraph je otkrio da su europski čelnici bili šokirani tvrdnjama Trumpove administracije da Rusija nije agresor. No postavlja se pitanje zašto su svi šokirani kada je Trump još prije nego je postao predsjednik nazvao Zelenskog idiotom i rekao da do rata nikada ne bi došlo da je on bio predsjednik.