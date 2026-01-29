Obavijesti

'NE ŽELE MIR'

Kallas: Rusija koristi zimu kao oružje, EU šalje pomoć Ukrajini

Piše HINA,
Foto: Yves Herman

Napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i civilne ciljeve potaknuli najveći paket zimske pomoći EU-a, uključujući 500 generatora

Admiral

Napadi na energetsku infrastrukturu u Ukrajini pokazuje da Rusija ne uspijeva pobijediti na bojnom polju te koristi zimu kao oružje, izjavila je u četvrtak visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

“Rusija ne ulaže ni najmanji napor prema miru. Njihov napad na putnički vlak bio je ratni zločin, kao što je bio ratni zločin i napad na civilnu infrastrukturu, poput energetske infrastrukture, bolnica, škola, stambenih zgrada”, rekla je Kallas, dodajući da ruske snage koriste zimu kao oružje jer ne uspijevaju napredovati na bojnom polju.

Europska unija je na to odgovorila dosad najvećim paketom zimske pomoći pa je upravo danas osigurala 500 generatora, istaknula je visoka predstavnica.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je nakon sastanka rekao da je Hrvatska sedma na svijetu po slanju humanitarne pomoći Ukrajini, kada se računa po udjelu u BDP-u, petnaesta po ukupnoj pomoći i četrnaesta po vojnoj pomoći.
Grlić Radman je najavio da će 21. travnja u Luxembourgu biti održan radni sastanak slijedom inicijative koju je on pokrenuo zajedno sa švedskom kolegicom Mariom Malmer Stenergard da EU i države članice koordiniraju pomoć ukrajinskim veteranima u njihovoj reintegraciji u civilni život.

Kallas je rekla da predlaže uspostavu radne skupine koja bi koordinirala pomoć u osiguranju potrebne energije za Ukrajinu.

