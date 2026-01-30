Putin je pristao na Trumpov zahtjev! Do 1. veljače Rusija se suzdržava napada na Ukrajinu

Rusija je pristala suzdržati se od napada na Ukrajinu do 1. veljače na zahtjev predsjednika Bijele kuće Donalda Trumpa, poručio je Putinov vjerni glasnogovornik Dmitrij Peskov, javlja ruska RIA.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:54 Vladimir Putin | Video: 24sata/Reuters

- Predsjednik Trump osobno je zatražio od predsjednika Putina da se suzdrži od napada na Kijev dok se stvaraju povoljni uvjeti za pregovore - kazao je Peskov..

Ranije danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na tvrdnje da ga je Putin pozvao u Moskvu na sastanak. Kaže da je spreman na bilo kakav mirovni samit, ali ne u Moskvi. Kaže i kako se ne bi pristao sastati s Putinom u Bjelorusiji.

- Naravno da je nemoguće da se sastanem s Putinom u Moskvi. To je kao da Putin dođe u Kijev na sastanak. Mogu ga i ja pozvati u Kijev, evo javni poziv, neka dođe. Naravno, ako se usudi - kazao je Zelenski...

Sve to je komentirao Kremlj...

- Zelenski je tražio sastanak, on je to inicirao. A predsjednik Putin mu je kao odgovor rekao da smo spremni, ali samo u Moskvi - kazao je Peskov.

A u četvrtak je Trump potvrdio kako je zamolio Putina da se suzdrži napada na Kijev i druge gradove u idućim danima zbog izvanredne hladnoće. Dodao je da je Putin pristao na to, a evo u petak je stigla i potvrda.