Zelenski žestoko oprao EU: Ostavili ste nas na cjedilu. Zbog vas smo na rubu kolapsa

Volodimir Zelenski je optužio Europljane da su ostavili ukrajinsku protuzračnu obranu ranjivom dok su ruske balističke rakete paralizirale energetski sektor zemlje i gurnule je „na rub nestanka struje“, piše Financial Times.

Ukrajinski predsjednik je u četvrtak navečer u Kijevu novinarima rekao da su rakete presretači Pac-3 za ukrajinske sustave Patriot, koje su mu europski partneri obećali, stigle dan kasnije zbog propuštene uplate, što je dovelo do toga da mnogi Ukrajinci ostanu bez struje, grijanja i vode tijekom najhladnije zime u ratu.

„Tranša u okviru inicijative PURL (Prioritizirani popis potreba Ukrajine) nije plaćena. Rakete nisu stigle“, rekao je, ne navodeći zemlju za koju se navodno smatra da je odgovorna.

Zelenski se čini da se referirao na ruski napad 20. siječnja, kada je prema ukrajinskom zrakoplovstvu lansirano 34 balističke i krstareće rakete na Ukrajinu. Rakete presretači Pac-3 jedine su u arsenalima Kijeva koje mogu oboriti balističke projektile.

Zelenski je 16. siječnja upozorio da zalihe protuzračne municije drastično opadaju, navodeći da su nekoliko sustava do tog jutra bile bez raketa.

Dva zapadna dužnosnika upoznata s radom inicijative PURL rekli su da Zelenskyjeva optužba nije točna, ali nisu željeli dati detalje. NATO-ov dužnosnik rekao je da inicijativa „nastavlja pružati ključnu američku opremu za Ukrajinu, financiranu od strane saveznika i partnera iz NATO-a. Oprema i municija kroz PURL kontinuirano stižu u Ukrajinu, uključujući kritične zalihe za protuzračnu obranu.“

Inicijativa je pokrenuta prošle godine od strane SAD-a i NATO-a kako bi se kupili američki sustavi protuzračne obrane i drugo naoružanje ključno za obranu Ukrajine od ruskih napada, koristeći sredstva prikupljena od europskih država.

Zelenski je rekao da je njegov oštar govor na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu ovog mjeseca, u kojem je kritizirao europske saveznike, bio izraz frustracije zbog propuštene uplate. Rusija je uspjela poremetiti opskrbu Kijeva strujom i vodom jer „naše jedinice protuzračne obrane protiv balističkih napada su prazne — jednostavno prazne“, rekao je Zelenskyj.

„Zamislite ovo: znam da balističke rakete dolaze prema našoj energetskoj infrastrukturi, znam da su sustavi Patriot raspoređeni, i znam da neće biti struje, jer nema raketa da ih presretnu“, opisao je situaciju ovog mjeseca.

Dodao je: „To je situacija u kojoj se nalazim. I pregovaram za rakete Pac-3 koje stižu dan nakon što nas dovedu na rub nestanka struje.“

Ukrajinski dužnosnici optužili su Rusiju za „energetski teror“ napadima na elektrane i plinska postrojenja usred najhladnije zime rata. Rekli su da Moskva pokušava prisiliti Kijev na predaju dok Trumpova administracija pokušava potaknuti mirne pregovore kako bi okončala ruski rat u punom obimu, koji će idući mjesec ući u petu godinu.

Zelenski je rekao da su presretači „trebali stići mjesec dana ranije“ kada je Kijev od zapadnih partnera dobio satelitske obavijesti koje pokazuju „da balističke rakete dolaze“.

„Znam da su balističke rakete lansirane, a partneri znaju da su moje jedinice protuzračne obrane prazne. Prazni NASAMS, prazan Patriot“, rekao je prisjećajući se trenutka početkom ovog mjeseca kada je shvatio da zalihe presretačke municije drastično opadaju.

Priznao je da govori „emocionalno“, te naglasio da je važno da Ukrajina i Europa „budu usklađene kako bi sve ostalo bilo učinkovito i pravovremeno“.

Kaja Kallas, glavna diplomatkinja EU-a, rekla je u četvrtak — nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a o povećanju potpore Ukrajini — da europski glavni gradovi „također moraju produbiti svoje zalihe protuzračne obrane“, dok Ukrajina ove zime suočava s „humanitarnom katastrofom“.

Zelenskijeva izjava uslijedila je nakon što je Kremlj rekao da je američki predsjednik Donald Trump zamolio Vladimira Putina da na tjedan dana prekine vatre nad Kijevom usred niskih temperatura. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije rekao je li Putin pristao na zahtjev niti kada ga je Trump uputio, ali je dodao da je američki predsjednik tražio tjedan dana prekida vatre „kako bi se stvorili povoljni uvjeti za pregovore“ između ruskih i ukrajinskih dužnosnika u Abu Dhabiju.

Zemlje su prošlog tjedna održale trilateralne pregovore s SAD-om u emiratskoj prijestolnici i planirano je drugo kolo pregovora kasnije u veljači.

Trump je tijekom televizijskog sastanka kabineta u četvrtak rekao da je „osobno zamolio predsjednika Putina da tjedan dana ne gađa Kijev i gradove i mjesta tijekom ove izvanredne hladnoće [...] I on je pristao na to. Moram reći da je to bilo vrlo lijepo.“

Noći u petak, zračne sirene u Kijevu su bile tihe, a Rusija se činila da odgađa dogovor. Ukrajinsko zrakoplovstvo izvijestilo je da u velikom dijelu zemlje, uključujući glavni grad, nije bilo raketnih ni dron napada.

Ipak, 111 dronova i jedna raketa lansirani su u područjima oko istočnih bojišnica. Nije odmah bilo jasno je li pogođena kritična infrastruktura.