Američki ministar energetike u Dubrovniku: Ovdje je budućnost europskog gospodarstva!

Wright, ministar u vladi američkog predsjednika Donalda Trumpa i samoprozvani „energetski štreber”, na konferenciji za medije rekao je da mu je ovo treći posjet nekoj od država članica Triju mora otkako je stupio na dužnost u veljači prošle godine. Rekao je da ga „mnogi pitaju” zašto ne posjećuje prijestolnice poput Londona, Pariza i Rima. To su „odlične zemlje, ali energetska dinamika" je na području Tri mora, naglasio je Wright.

„Zato sam ja ovdje”, rekao je i predvidio da će na području između Baltika, Jadrana i Crnog mora u budućnosti će biti „najveća” i najbrže rastuća gospodarstva u Europi.

„Vrlo sam optimističan u ekonomsku budućnost tih zemalja”, kazao je i dodao da je riječ o trinaest država „otvorenih” prema energiji i izmjeni regulativa radi privlačenja investicija.

„Nadamo se da će one odrediti ton i promijeniti smjer kojim se kreće cjelokupna Europa”, kazao je Wright, čest kritičar 'stare Europe' za koju smatra da je sama sebi sabotirala gospodarstvo „klimatskim alarmizmom” i energetskim regulacijama.

Takvim politikama europske ključne industrije samo su se preselile u države u razvoju koje su „po svom statusu puno manje zabrinute za okoliš” od razvijenih država.

Proenergetska Hrvatska

S druge strane, Wright je hvalio Hrvatsku kao zemlju čije je „društvo u pokretu”, koja je „proenergetska”, uvozi 70 posto američkog LNG-a te je općenito snažan partner SAD-a.

Hrvatska je i energetsko čvorište koje pripomaže široj regiji u osiguranju izvora energije, nastavio je Wright, naglašavajući da je Americi u interesu imati snažne saveznike koji nisu ovisni o „energetskim ucjenama”.

„Americi najbolje odgovaraju jaki saveznici koji vole slobodu. To je 'win-win' situacija”, zaključio je.

Govoreći o projektu Južne plinske interkonekcije koji će BiH priključiti na LNG terminal na Krku, Wright je rekao da je ponosan na odluke vlada BiH i Hrvatske da se odluče na taj projekt i nada se da će on što prije biti realiziran.

Nije htio komentirati američku privatnu tvrtku AAFS koja će graditi taj plinovod na bosanskohercegovačkom teritoriju, a povezana je s Trumpovim suradnicima.

Dodao je da bi "bio šokiran" da Europska unija, koja je ranije imala rezerve prema načinu provedbe projekta Južna interkonekcija, u konačnici "ne podrži" taj plinovod.