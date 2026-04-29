hvalio Hrvatsku

Američki ministar energetike u Dubrovniku: Ovdje je budućnost europskog gospodarstva!

Američki ministar energetike Chris Wright u srijedu je u Dubrovniku poručio da će područje članica Inicijative triju mora (3SI) u budućnosti biti „gospodarski” najsnažniji dio Europe

Wright, ministar u vladi američkog predsjednika Donalda Trumpa i samoprozvani „energetski štreber”, na konferenciji za medije rekao je da mu je ovo treći posjet nekoj od država članica Triju mora otkako je stupio na dužnost u veljači prošle godine. Rekao je da ga „mnogi pitaju” zašto ne posjećuje prijestolnice poput Londona, Pariza i Rima. To su „odlične zemlje, ali energetska dinamika" je na području Tri mora, naglasio je Wright. 

„Zato sam ja ovdje”, rekao je i predvidio da će na području između Baltika, Jadrana i Crnog mora u budućnosti će biti „najveća” i najbrže rastuća gospodarstva u Europi.

POČINJE SAMIT TRI MORA Potpisuju ugovore za divovski data centar, Trumpov ministar i lideri 700 tvrtki u Dubrovniku
Potpisuju ugovore za divovski data centar, Trumpov ministar i lideri 700 tvrtki u Dubrovniku

„Vrlo sam optimističan u ekonomsku budućnost tih zemalja”, kazao je i dodao da je riječ o trinaest država „otvorenih” prema energiji i izmjeni regulativa radi privlačenja investicija. 

„Nadamo se da će one odrediti ton i promijeniti smjer kojim se kreće cjelokupna Europa”, kazao je Wright, čest kritičar 'stare Europe' za koju smatra da je sama sebi sabotirala gospodarstvo „klimatskim alarmizmom” i energetskim regulacijama. 

Takvim politikama europske ključne industrije samo su se preselile u države u razvoju koje su „po svom statusu puno manje zabrinute za okoliš” od razvijenih država. 

Proenergetska Hrvatska

S druge strane, Wright je hvalio Hrvatsku kao zemlju čije je „društvo u pokretu”, koja je „proenergetska”, uvozi 70 posto američkog LNG-a te je općenito snažan partner SAD-a. 

Hrvatska je i energetsko čvorište koje pripomaže široj regiji u osiguranju izvora energije, nastavio je Wright, naglašavajući da je Americi u interesu imati snažne saveznike koji nisu ovisni o „energetskim ucjenama”. 

predlaže promjene Grlić Radman iz Dubrovnika: 'Financiranje će postati jedno od stupova Inicijative triju mora'
Grlić Radman iz Dubrovnika: 'Financiranje će postati jedno od stupova Inicijative triju mora'

„Americi najbolje odgovaraju jaki saveznici koji vole slobodu. To je 'win-win' situacija”, zaključio je. 

Govoreći o projektu Južne plinske interkonekcije koji će BiH priključiti na LNG terminal na Krku, Wright je rekao da je ponosan na odluke vlada BiH i Hrvatske da se odluče na taj projekt i nada se da će on što prije biti realiziran. 

Nije htio komentirati američku privatnu tvrtku AAFS koja će graditi taj plinovod na bosanskohercegovačkom teritoriju, a povezana je s Trumpovim suradnicima.   

Dodao je da bi "bio šokiran" da Europska unija, koja je ranije imala rezerve prema načinu provedbe projekta Južna interkonekcija, u konačnici "ne podrži" taj plinovod. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'
MINISTARSTVO OBJAVILO UPUTE

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'

Nasljednici mogu nastaviti postupak za inkluzivni dodatak koji su započeli preminuli članovi njihove obitelji. Dodatak iznosi od 138 do 720 eura
Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'
UBOJSTVO U MEDIKI

Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'

Sonji Hranjec sude zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine
Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'
MEGAPROJEKT U TOPUSKOM

Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'

Tvrtka Pantheon AI planira gradnju najvećeg europskog podatkovnog centra u Europi. Građani su u strahu, stručnjaci skeptični...

