Grlić Radman iz Dubrovnika: 'Financiranje će postati jedno od stupova Inicijative triju mora'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Izjave Davora Božinovića i Gordana Grlića Radmana nakon sjednice Vlade | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska će predložiti da financiranje postane jedno od stupova Inicijative triju mora (3SI), rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na otvaranju poslovnog foruma tog formata u utorak u Dubrovniku

„Hrvatska će formalno predstaviti prijedlog da financiranje postane jedan od četiri stupa 3SI-ja, uz promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu”, rekao je šef diplomacije na početku dvodnevnog skupa. Naglasio je da je to „jasan signal” da je privatni kapital u središtu Inicijative. 3SI, pokrenut 2015. na inicijativu Hrvatske i Poljske, od 2019. ima svoj investicijski fond, no velika većina sredstava stizala je iz državnih proračuna. 

Skupom u Dubrovniku, gradu koji je bio domaćin i prvog samita Inicijative, želi se napraviti zaokret i privući i privatni kapital u investicije kojima bi područje između triju mora sustiglo zapadnu Europu po pitanju energetske, prometne i infrastrukturne povezanosti. 

Područje između Baltika, Jadrana i Crnog mora nije „rub Europe nego njezin motor”, rekao je Grlić Radman, naglasivši da je riječ o prostoru sa 120 milijuna stanovnika čiji je BDP u proteklih pet godina rastao 2,9 posto godišnje, dok je EU rastao 1,3 posto. 

Ministar je naglasio da je riječ o „jednom od najbrže rastućih područja na svijetu” koje pruža i visoki povrat ulaganja, pa predstavlja i veliku priliku za investitore. 

Riječ je i o prostoru koji je spojen s najvećim trgovinskim rutama na svijetu, nastavio je ministar, izdvojivši Srednji koridor i Ekonomski koridor Indija – Bliski istok – Europa (IMEC).

Govoreći o hrvatskoj infrastrukturi poput LNG terminala i Janafa, Grlić Radman je rekao da oni nisu „samo nacionalni projekti” nego i zapadni kraj koridora koji sežu sve do Mumbaija. 

Grlić Radman je dan ranije kazao da je interes za poslovni forum „iznad očekivanja”,  s gotovo 1600 registriranih sudionika.  U Dubrovnik su stigli predstavnici nekih od najvećih svjetskih tvrtki, poput Maerska, Black Stonea, Westinghousea, Siemensa i Mitsubishija, kao i predstavnici najvećih svjetskih banaka. 

