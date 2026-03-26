Obavijesti

News

PRAVI KRŠĆANIN, NEMA KAJ

Američki ministar obrane se molio: Neka svaki metak pronađe svoju metu...

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Petty Officer 1st Class Eric Brann

Tijekom službe koja se prenosila uživo, Hegseth je pročitao molitvu za koju je rekao da ju je prvi put izrekao vojni kapelan vojnicima koji su zarobili tadašnjeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura

Američki ministar rata (obrane) Pete Hegseth  u srijedu je održao svoje prvo mjesečno kršćansko bogoslužje u Pentagonu od početka rata u Iranu, tijekom kojeg se pomolio da "svaki metak pronađe svoju metu". "Dolično je biti ovdje svakog mjeseca", rekao je okupljenim civilnim zaposlenicima i vojnom osoblju, dodavši: "No još je doličnije ovog mjeseca, u ovom trenutku, s obzirom na ono što deseci tisuća Amerikanaca upravo sada čine", piše Associated Press.

OTOK HARG Iran se sprema za invaziju! Marince čekaju rakete i mine
Iran se sprema za invaziju! Marince čekaju rakete i mine

 - Neka svaki metak pronađe svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije - molio je Hegseth. "Podari im mudrost u svakoj odluci, izdržljivost za iskušenja koja su pred njima, neslomljivo jedinstvo i silovito djelovanje protiv onih koji ne zaslužuju milost."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama
POLICIJA ISTRAŽUJE

KRONOLOGIJA UŽASA Što dosad znamo o mučenju Torcidaša i snimci koja ledi krv u žilama

Ovo je bila tetovaža Torcide Zagreb. Toga više nema. Jer ti si jedno je*eno smeće i ti to ne zaslužuješ ikad više biti. Mi ovo palimo i tu se ne smije vidjeti da je ikad bila Torcida Zagreb, čuje se na šokantnoj snimci
VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti
ZAGREPČANIN GANUO HRVATSKU

VIDEO VJEČNI PRIJATELJI Svaki dan psa vozi u tačkama vani: Bobija (15) nikad neću napustiti

Umirovljenik Ivica Penić (74) brine o starom i bolesnom psu kao o djetetu. Kaže nam: 'Dok god se kreće, jede, ne cvili i nema bolove ja ću skrbiti o njemu najbolje što mogu'
Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'
STIŽE PROMJENA VREMENA

Grad Zagreb objavio upozorenje zbog nevremena! 'Službe su u pripravnosti. Budite oprezni...'

Molimo građane da se prije izlaska iz svojih domova te prije odluke o putovanju informiraju o stanju u prometu i gradu općenito, poručuju u objavi iz Grada Zagreba...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026