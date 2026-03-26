Američki ministar obrane se molio: Neka svaki metak pronađe svoju metu...

Američki ministar rata (obrane) Pete Hegseth u srijedu je održao svoje prvo mjesečno kršćansko bogoslužje u Pentagonu od početka rata u Iranu, tijekom kojeg se pomolio da "svaki metak pronađe svoju metu". "Dolično je biti ovdje svakog mjeseca", rekao je okupljenim civilnim zaposlenicima i vojnom osoblju, dodavši: "No još je doličnije ovog mjeseca, u ovom trenutku, s obzirom na ono što deseci tisuća Amerikanaca upravo sada čine", piše Associated Press.

Tijekom službe koja se prenosila uživo, Hegseth je pročitao molitvu za koju je rekao da ju je prvi put izrekao vojni kapelan vojnicima koji su zarobili tadašnjeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

- Neka svaki metak pronađe svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije - molio je Hegseth. "Podari im mudrost u svakoj odluci, izdržljivost za iskušenja koja su pred njima, neslomljivo jedinstvo i silovito djelovanje protiv onih koji ne zaslužuju milost."