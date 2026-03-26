Iran se sprema za invaziju! Marince čekaju rakete i mine

Iran je posljednjih tjedana postavljao zamke i premještao dodatno vojno osoblje te protuzračnu obranu na otok Harg, pripremajući se za moguću američku invaziju, piše CNN.

Administracija Donalda Trumpa razmatrala je korištenje američkih vojnika za zauzimanje tog malog otoka u sjeveroistočnom dijelu Perzijskog zaljeva, gospodarskog životnog oslonca Irana, preko kojeg prolazi oko 90 posto izvoza sirove nafte, kao polugu pritiska na Iran kako bi ga se prisililo na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

No, američki dužnosnici i vojni stručnjaci upozoravaju da bi takva kopnena operacija nosila znatne rizike, uključujući velik broj američkih žrtava. Otok ima višeslojnu obranu, a Iranci su posljednjih tjedana tamo premjestili dodatne prijenosne protuzračne raketne sustave ispaljivane s ramena, poznate kao MANPADS, navode izvori.

Iran je postavljao zamke, uključujući protupješačke i protuoklopne mine oko otoka, rekli su izvori, uključujući i obalu gdje bi američke snage mogle izvesti amfibijsko iskrcavanje ako bi predsjednik Donald Trump odlučio pokrenuti kopnenu operaciju. Neki predsjednikovi saveznici ozbiljno dovode u pitanje potrebu za takvom operacijom, budući da samo zauzimanje otoka ne bi riješilo probleme vezane uz Hormuški tjesnac niti iranski utjecaj na globalno energetsko tržište, dodao je izvor.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) odbilo je komentirati iranske aktivnosti na Hargu.

Već su napali otok

Američka vojska već je 13. ožujka izvela napade na Harg, pri čemu je, prema navodima CENTCOM-a, pogođeno 90 ciljeva, uključujući „skladišta pomorskih mina, bunkere za skladištenje projektila i više drugih vojnih objekata”. Donald Trump najavio je napad rekavši da su američke snage izbjegle gađati naftnu infrastrukturu na otoku „iz razloga pristojnosti”.

Izraelski izvor naveo je da postoji zabrinutost kako bi preuzimanje kontrole nad Hargom moglo dovesti do napada iranskih dronova i projektila ispaljenih s ramena, što bi moglo rezultirati pogibijom američkih vojnika. „Nada je da neće preuzeti taj rizik i da će umjesto toga gađati naftna polja, ali nema načina da se to sa sigurnošću zna”, rekao je taj izvor.

Bio bih vrlo zabrinut zbog ovoga”, rekao je umirovljeni admiral James Stavridis, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a koji danas radi kao vojni analitičar za CNN. „Iranci su domišljati i nemilosrdni. Učinit će sve što mogu kako bi nanijeli maksimalne gubitke američkim snagama, i na brodovima na moru, a posebno kada se kopnene snage nađu bilo gdje na njihovom suverenom teritoriju.”

Predsjednik iranskog parlamenta u srijedu je upozorio „neprijatelje” zemlje da ne pokušavaju zauzeti bilo koji iranski otok.

„Prema određenim podacima, neprijatelji Irana, uz potporu jedne regionalne zemlje, pripremaju se zauzeti jedan od iranskih otoka”, objavio je Mohammad Bagher Ghalibaf na platformi X. „Sva kretanja neprijatelja pod potpunim su nadzorom naših oružanih snaga. Ako prijeđu granicu, sva vitalna infrastruktura te regionalne zemlje bez ograničenja će postati meta nemilosrdnih napada.”

Ranije u srijedu, Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je: „Pomno pratimo sva američka kretanja u regiji, posebno raspoređivanje trupa.” Dvije ekspedicijske jedinice marinaca, specijalizirane za brza amfibijska iskrcavanja, prepade i napadne misije s mornaričkih amfibijskih brodova, nedavno su raspoređene na Bliski istok. Te jedinice uključuju nekoliko tisuća marinaca, kao i amfibijske ratne brodove, zrakoplovne kapacitete i desantna plovila. Prema izvorima, najvjerojatnije bi upravo one sudjelovale u operaciji zauzimanja Kharga. Oko 1.000 američkih vojnika iz 82. zračno-desantne divizije također očekuje raspoređivanje u regiji u narednim danima.

Druga osoba upoznata s američkim vojnim planiranjem rekla je da Središnje zapovjedništvo ima gotovo stalni nadzor otoka iz zraka, pa je vojska mogla uočiti fizičke i okolišne promjene na područjima za koja se čini da su minirana ili opremljena zamkama.

Prema riječima James Stavridis, američki napadi na otok oslabili su dio njegove protuzračne i pomorske obrane, uključujući raketne sustave zemlja-zrak HAWK i protuzračne topove Oerlikon. No američke snage i dalje bi bile ranjive na iranske balističke projektile i napade dronovima zbog blizine iranske obale, a dužnosnici administracije Donalda Trumpa još uvijek razmatraju isplati li se takva kopnena misija s obzirom na rizike, rekao je izvor upoznat s internim raspravama.

SAD zadržava planove za brzo uništavanje osjetljivih informacija i infrastrukture u slučaju da njihove baze i vojni položaji u inozemstvu budu zauzeti, rekao je izvor upoznat sa situacijom za CNN. Razumno je pretpostaviti, dodao je, da Iran ima slične planove.

Saveznici iz zemalja Perzijskog zaljeva također privatno upozoravaju administraciju Donalda Trumpa da ne produljuje rat slanjem kopnenih snaga radi zauzimanja otoka Harg ili uklanjanja visoko obogaćenog urana iz nuklearnog postrojenja koje su ranije bombardirali američki zrakoplovi, rekao je visoki dužnosnik iz regije. Postoji zabrinutost da bi zauzimanje otoka Harg američkim trupama dovelo do velikih gubitaka, vjerojatno izazvalo iransku odmazdu protiv infrastrukture zemalja Zaljeva i produžilo sukob.

Umjesto toga, zemlje Zaljeva vrše pritisak na američke dužnosnike da prije završetka sukoba razmontiraju iranski program balističkih projektila, s čime se američki dužnosnici slažu. Posljednjih dana Pentagon je izvijestio zemlje Zaljeva da je velik dio iranskih balističkih i krstarećih projektila uništen te da se SAD približava dovršetku popisa ciljeva, bez navođenja vremenskog okvira, rekao je dužnosnik.