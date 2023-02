Američki naftaši u 2022. zaradili milijarde, odbijaju nove poreze

Rat protiv Ukrajine i posljedično nametanje europskih sankcija Rusiji dovelo je do abnormalno velike zarade svim velikim svjetskim naftnim kompanijama. Profit bi u 2023. mogao rasti jednakom brzinom s obzirom na to da će od 5. veljače s primjenom početi treći paket embarga na kupovinu ruskih naftnih derivata. Do ruske invazije Europa je kupovala gotovo polovicu ruskog izvoza nafte. Njemačka je ruskom naftom pokrivala otprilike trećinu svojih potreba. Sad nam slijedi period neizvjesnosti, kaže nam energetski analitičar Igor Dekanić.