Američki nosač stigao u Split: Iza kulisa požar, ozlijeđeni mornari i tehnički problemi

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford uplovio je i usidrio se u blizini splitske luke, privlačeći pažnju. Riječ je o jednom od najmodernijih ratnih brodova američke mornarice, koji je u Split stigao nakon boravka u Grčkoj, gdje je bio na popravcima u bazi Souda Bay. Tamo su sanirane posljedice požara koji je ranije ovog mjeseca izbio u brodskoj praonici. Prema dostupnim informacijama, nekoliko stotina mornara zatražilo je liječničku pomoć zbog udisanja dima, dok su tri osobe ozlijeđene. Vatra je, navodi se, satima bila izvan kontrole, a incident nije bio povezan s borbenim djelovanjem, iako je brod sudjelovao u operacijama usmjerenima protiv Irana, javlja Reuters.

Osim požara, brod prate i tehničke poteškoće. Tijekom rasporeda suočava se s problemima u vodovodnom sustavu, što utječe na rad stotina toaleta na palubi.

USS Gerald R. Ford bio je ranije raspoređen na Bliskom istoku, kamo je upućen u veljači, u vrijeme pojačanih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prije toga nalazio se i na Karibima, u sklopu vojnih aktivnosti povezanih s krizom u Venezueli.

Pojedini izvori dolazak u Split opisuju kao predah za posadu, dok drugi ističu da se iza toga kriju ozbiljni tehnički problemi i nedavne vojne operacije. Službeni kanali američke mornarice naglašavaju kako je riječ o redovitom posjetu te ističu zadovoljstvo posade boravkom u Splitu, uz zahvalu lokalnom stanovništvu na gostoprimstvu.

Strani mediji podsjećaju i da je ovaj nosač imao važnu ulogu u zračnoj kampanji protiv Irana krajem veljače, zajedno s drugim američkim nosačem USS Abraham Lincoln.

Uoči dolaska u Hrvatsku, u Grčkoj su stručnjaci procjenjivali štetu na brodu, dok traje i istraga o uzrocima požara. U tijeku su i radovi na obnovi dijelova broda, uključujući spavaonice koje su oštećene u incidentu.