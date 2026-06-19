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VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik
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Foto: Čitatelj 24sata

Došao je bager i počeo rušiti, sve se zaprašilo, ljude je rastjerao s plaže. Zar to nisu mogli napraviti kada nema turista? Strašno je gledati ovakav objekt i rušenje - požalila se jedna čitateljica

Bili smo na plaži i odjednom su nas maknuli jer ruše ugostiteljski objekt. Mi se kupamo, a oni ruše pokraj nas. Tu je i policija, a tek kad sam rekao, postavili su traku oko prostora gdje se ruši. Puno je ljudi još na plaži, a često su tu i djeca, kaže nam čitatelj koji se  u petak zatekao na plaži Bošana u Biogradu na Moru tijekom rušenja ugostiteljskog objekta. 

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Rušenja objekta u Biogradu VIDEO
Rušenja objekta u Biogradu | Video: čitatelj/24sata

Razgovarali smo i sa bivšim suprugom vlasnice koji kaže kako spor s Gradom vode već osam godina. Objekt je otvoren još 2006. godine.

- Borbu s Gradom vodimo godinama, a objekt je na ime moje bivše supruge. Ne žele nam dati koncesiju jer je na natječaju dobio netko drugi. Taj drugi objekt ne ispunjava potrebne uvjete, ali eto, mi smo izgubili ovu bitku s Gradom. Ponašaju se kao da nismo njihovi. Žena je od stresa završila i na Hitnoj, užas što nam rade - kaže nam.

Foto: Čitatelj 24sata
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- Pored je isti objekt koji je ostao čitav. Obratila mi se jedna Njemica koja dolazi već 24 godine na ovo mjesto i kaže da je restoran normalno radio. Policija je nadzirala rušenje - kaže drugi čitatelj.

Čitateljica dodaje da su kupače odjednom rastjerali s plaže...

StartFragment- Došao je bager i počeo rušiti, sve se zaprašilo, ljude je rastjerao s plaže. Zar to nisu mogli napraviti kada nema turista? Strašno je gledati ovakav objekt i rušenje - požalila se jedna čitateljica.

Upite o rušenju ugostiteljskog objekta smo poslali Gradu i DIRH-u, a odgovore ćemo objaviti u cijelosti čim ih dobijemo.

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