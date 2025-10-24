Američki nosač zrakoplova je iz Splita krenuo prema Venezueli: 'Ugrožena je sigurnost SAD-a!'

Američka vojska preusmjerila je nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN-78), koji se proteklih dana nalazio ispred Splita, iz Sredozemlja prema Karibima, u blizinu Venezuele. Nosač predvodi skupinu ratnih brodova, uključujući razarače klase Arleigh Burke USS Mahan, USS Winston S. Churchill i USS Bainbridge.

U Karibima će se pridružiti i amfibijska skupina USS Iwo Jima te druge američke snage koje su već prisutne u južnom Karipskom moru i oko Portorika.

Pentagon navodi da se raspoređivanje provodi po nalogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa kao dio kampanje usmjerene na međunarodne narko-kartele i transnacionalne kriminalne organizacije. Cilj operacije je pojačati američku prisutnost u regiji te učinkovitije sprječavati i razbijati mreže krijumčara droge, što smatraju prijetnjom za sigurnost SAD-a i zapadne hemisfere.

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da su američke snage nedavno izvele udar na brod za koji se sumnja da pripada venezuelanskoj bandi Tren de Aragua.

Napad je bio u međunarodnim vodama Karipskog mora, pri čemu su poginula sva šestorica muškaraca na brodu. Hegseth je dodao da je ovo bio prvi noćni napad u okviru aktualne operacije.