FOTO Američka grdosija stigla u Split! Na nosaču aviona je 5000 članova posade. Dug 333 metra

Nosač zrakoplova 6. flote Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država USS Gerald R. Ford (CVN 78) uplovio je u utorak u splitski akvatorij, u sklopu bilateralne vojne suradnje Hrvatske s Oružanim snagama SAD-a, izvijestio je MORH.
