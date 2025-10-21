FOTO Američka grdosija stigla u Split! Na nosaču aviona je 5000 članova posade. Dug 333 metra

Nosač zrakoplova 6. flote Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država USS Gerald R. Ford (CVN 78) uplovio je u utorak u splitski akvatorij, u sklopu bilateralne vojne suradnje Hrvatske s Oružanim snagama SAD-a, izvijestio je MORH.
To je drugi posjet američkog nosača zrakoplova Hrvatskoj, prvi puta je boravio Splitu u lipnju 2023. godine. USS Gerald R. Ford (CVN 78) dobio je ime po 38. američkom predsjedniku Geraldu Rudolphu Fordu, a matična luka mu je u Norfolku u Virginiji.
Dug je 333 metara, širine trupa 41 metar i širine uzletno-sletne palube 78 metara. Gaz mu je 15 metara, ima istisninu oko 100.000 tona i može nositi 75 zrakoplova. Na brodu se tijekom posjeta nalazi približno 5000 članova posade, priopćili su iz MORH-a.
Posjet je planiran u sklopu njegova raspoređivanja u području operacija Šeste flote SAD-a radi podrške ratnoj spremnosti i pomorskoj sigurnosti američkih pomorskih snaga Europa - Afrika te jačanja obveza SAD-a, saveznika i partnera u pogledu stabilnosti i sigurnosti u Europi.
"Rutinski posjeti lukama poput ovoga jačaju obrambena partnerstva i odražavaju bliski odnos između Sjedinjenih Država i Hrvatske, cijenjene saveznice u NATO-u", rekli su u ponedjeljak u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država.
USS Gerald R. Ford (CVN 78) najveći je ratni brod ikad sagrađen. Izgradnja je stajala 12,8 milijardi dolara, a još je 4,7 milijardi utrošeno za istraživanje i razvoj.
Brod nosi najnaprednije palubne lovce, F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, avione za izviđanje i rano upozorenje E-2D Advanced Hawkeye, mornaričke jurišnike za protuelektroničku borbu EA-18G Growler, te višenamjenske helikoptere MH-60R/S i brojne tipove bespilotnih letjelica.
