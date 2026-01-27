Američki nosač stigao do Irana. Hezbollah zove mudžahedine diljem svijeta na borbu

Američka mornarica s nosačem aviona USS Abraham Lincoln sada se nalazi u Indijskom oceanu, približavajući se mogućnosti da pomogne u bilo kakvim potencijalnim američkim operacijama usmjerenima protiv Irana, rekli su CNN-u dva izvora.

Grupacija se nalazi unutar zone odgovornosti američkog Središnjeg zapovjedništva (US Central Command), čija nadležnost uključuje vojne operacije na Bliskom istoku.

Ipak, nosač aviona nije nužno na konačnoj poziciji za bilo kakvu potencijalnu operaciju. Predsjednik Donald Trump i dalje razmatra opcije za napad na Iran, no nema naznaka da je donesena bilo kakva odluka.

Grupacija nosača aviona obično uključuje nosač aviona, krstarice na vođene projektile, ratne brodove za protuzračnu obranu te razarače ili fregate za protupodmorničku obranu. Saveznici su pozivali SAD da odgode svaku vojnu akciju.

U Iranu se broj smrtnih slučajeva u vladinoj represiji nad prosvjednicima i dalje povećava. U nedjelju je američka Agencija za izvještavanje o ljudskim pravima (HRANA) izvijestila da je od početka prosvjeda krajem prošlog mjeseca ubijeno 5.520 prosvjednika. Agencija je navela da se još 17.091 smrtnih slučajeva provjerava.

Trump je upozorio Iran da ne ubija prosvjednike, više puta prijeteći intervencijom u zemlji ako se to dogodi. Prošlog tjedna, međutim, rekao je da Iran „želi razgovarati“, što sugerira da SAD možda ulazi u pregovore s Teheranom.

Poziv na džihad

Iran je rekao da drži prst na obaraču i da će odgovor biti puno žešći nego tijekom američkog napada prošlog ljeta. Kataib Hezbollah h, iračka paravojna skupina, upozorila je na „totalni rat“ u slučaju napada na Iran, poručivši da bi vojno podržala Teheran ako izbije sukob. Poslali su poziv mudžahedinima diljem svijeta da se uključe u obranu Irana.