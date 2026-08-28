Američki OFAC produljio licencu NIS-u: Rafinerija u Pančevu može raditi do 30. rujna

Američki Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) produljio je u petak operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 30. rujna, što će - uz opskrbu sirovom naftom Jadranskim naftovodom (Janaf) i drugim kanalima, omogućiti pačevačkoj rafineriji nesmetan rad još mjesec dana. Produžena licenca nam omogućava nastavak opskrbe, dok se istodobno radi na dugoročnom rješenju za NIS, izjavila je Radio-televiziji Srbije (RTS) srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Prioritet je, po njezinoj ocjeni, da građani i gospodarstvo imaju dovoljno goriva i da energetska sigurnost Srbije ni u jednom trenutku ne bude dovedena u pitanje.

Rafinerija u Pančevu je tijekom kolovoza povećala preradu nafte na oko 13.000 tona dnevno kako bi odgovorila na povećanu potražnju za gorivom, napose u uvjetima kada su mogućnosti za uvoz dodatno ograničene zbog niskog vodostaja Dunava.

"Bez licence za rad NIS-a ne bismo mogli zadovoljiti potražnju", navela je ministica, istaknuvši da je u tijeku i žetva. Neizvjesnost s NIS-om traje već dulje od 18 mjeseci, nakon što je američka administracija ranije produžavala licencu koja omogućava i pregovore mađarske kompanije MOL-a s ruskom tvrtkom Gaspromnjeft o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u.

Washington je početkom 2025. uveo sankcije ruskom energetskom sektoru, koji se zbog ruskog udjela od 56,15 poto uključuje i NIS.

Srbijanska vlada potpisala je 16. lipnja dioničarski ugovor s MOL-om o budućem upravljanju NIS-om. Taj ugovor, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta, omogućit će mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik NIS-a.

Preduvjet je da OFAC prethodno odobri dogovor MOL-a i Gazpromnjefta o promjeni vlasništva koji u međuvremenu još nije dospio na ovjeru američke financijske administrcije.

OFAC je ranije do 28. kolovoza produžio licencu i mađarskoj kompaniji MOL za pregovore sa Gazpromnjeftom o prodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u.