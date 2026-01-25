Američki politolog o Trumpu i kaosu u SAD-u: 'Narcis koji baš i ne zna politiku na čelu države'

Obavijesti

Trumpove ciljeve, tvrdi Cody McClain, teško je odrediti, no smatra kako je jasno da "u zemlji želi kaos i veliki strah jer tako sve ima pod strogom kontrolom, što je njemu izuzetno bitno"

Ono što se trenutačno zbiva u SAD-u zaista je prijetnja demokraciji i situacija nije dobra, upozorava američki politolog Cody McClain Brown, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Kako ističe, nije jasno što Donald Trump namjerava učiniti niti koji su njegovi stvarni ciljevi.

Govoreći o djelovanju američke imigracijske službe ICE, Brown navodi kako se ono može sažeti u dvije ključne točke: djelovanje suprotno američkim zakonima te djelovanje ICE-a kao paravojne skupine koja ima ogromnu moć odlučivanja bez jasno definiranih ograničenja“. Takvo stanje, upozorava, dovodi u kaos. Posebno zabrinjavajućom smatra ulogu Stephena Millera, zamjenika šefa kabineta američkog predsjednika. 

Protest after federal agents fatally shot a man while trying to detain him, in Minneapolis
Foto: TIM EVANS/REUTERS

- Trumpov čovjek Stephen Miller rekao je da će ICE imati točno određene kvote ljudi koje mora uhititi - rekao je Brown. Prema njegovim riječima, to "vodi u kaos i masovno hvatanje sve i svakoga kako bi se ispunila kvota", čime se gubi smisao borbe protiv kriminala. 

- Svi su za borbu protiv kriminala, ali u skladu sa zakonskim procedurama, a ne ovako stihijski jer to vodi u kaos - naglasio je.

Brown se osvrnuo i na Trumpovu političku retoriku. 

- Trump ima snažnu i glasnu retoriku, a u njegovu MAGA mjehuru ljudi vjeruju njegovoj poruci - rekao je Brown dodajući kako su "prestali vjerovati svojim očima i svojim novčanicima te misle da je sve odlično i da se konačno zauzima za njih". Izvan tog mjehura, ističe, "sve izgleda kao kompletni i totalni nered", uz dojam da se Trump i njegovi pobornici ponašaju kao da je "prije njegova dolaska na vlast u SAD-u vladala apokalipsa".

Posebno odbacuje tvrdnje da je Trumpov dolazak na vlast doveo do pada kriminala i broja ubojstava. 

- To je potpuno netočno. Stopa kriminala se počela smanjivati još 2020. i 2021 To nije stvar koja se može promijeniti preko noći - rekao je Brown. 

Smatra kako je problem i u samom predsjedniku. 

Protest after federal agents fatally shot a man while trying to detain him, in Minneapolis
Foto: TIM EVANS/REUTERS
SHRVANI SU Roditelji progovorili o ubijenom sinu: Trumpova administracija odvratno laže, to su krvnici!
Roditelji progovorili o ubijenom sinu: Trumpova administracija odvratno laže, to su krvnici!

- Na čelu imamo narcisoidnog čovjeka koji ne razumije politiku. To se,najjasnije vidi u vanjskoj politici. Trump vodi sumanutu politiku koja ne ide u korist SAD-u, naprotiv. Trump smatra da svaka odluka u kojoj nije imao utjecaja nije dobra te da samo ono što on napravi i predloži ima smisla. Takav pristup poništava više od 85 godina rada američke politike u svijetu što bi moglo imati ozbiljne loše posljedice - rekao je Brown.  

Iako kritike postoje i unutar njegovih redova, Brown ih smatra beznačajnima. 

- SAD je politički ustrojen tako da je vlast jako centralizirana. Ljudi unutar stranke moraju biti privrženi vlasti zbog stroge podjele između republikanaca i demokrata. Nitko ne želi izgubiti bazu koja se ne mijenja na drugu stranu političkog spektra - rekao je Brown.

Trumpove ciljeve, zaključuje Brown, teško je odrediti, no smatra kako je jasno da "u zemlji želi kaos i veliki strah jer tako sve ima pod strogom kontrolom, što je njemu izuzetno bitno". 

- Nije isključeno da ide i prema ukidanju izbora zbog kaosa. Demokrati, s druge strane, sigurno će ići u blokadu vlade jer im je to trenutno jedini alat u rukama - zaključio je Brown. 

