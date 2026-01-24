Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Savezni agenti američke imigracijske službe u subotu ujutro u Minneapolisu su ubili 37-godišnjeg muškarca. Taj događaj je dodatno rasplamsao napetosti nakon višetjednih prosvjeda zbog pucnjave u kojoj je ubijena Renee Good (37).

Društvenim mrežama proširila se snimka stravičnog ubojstva. Nasred ulice ICE agenti okružili su muškarca. 37-godišnjak se opirao uhićenju. Sedmorica agenata pokušavalo ga je svladati. U jednom trenutku, jedan od agenta mu je oduzeo pištolj koji je posjedovao, a zatim je drugi zapucao u njega.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo je priopćenje u kojem navode da je 37-godišnjak u 9.05 prišao agentima granične policije dok su provodili operaciju protiv 'ilegalnog imigranta'. Muškarac je kod sebe imao poluautomatski pištolj kalibra 9mm te dva spremnika streljiva, nije imao identifikacijske dokumente.

Foto: HOMELAND SECURITY VIA X

Ministarstvo je navelo da se muškarac 'nasilno opirao' uhićenju i razoružavanju. - U strahu za vlastiti život te za živote i sigurnost kolega, agent je ispalio obrambene hice. Medicinski tim koji se nalazio na mjestu događaja odmah je pružio pomoć, no muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja - navode.

U priopćenju stoji da situacija izgleda kao pojedinac koji je želio nanijeti 'maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije'.

DHS je uveo mjere kontrole i osiguranja područja nakon što se na mjestu pucnjave okupilo 200 prosvjednika, odnosno 'izgrednika' kako su ih opisali.