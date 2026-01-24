Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA IZ MINNESOTE

Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
1
Foto: Canva/Screenshot X

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan

Admiral

Savezni agenti američke imigracijske službe u subotu ujutro u Minneapolisu su ubili 37-godišnjeg muškarca. Taj događaj je dodatno rasplamsao napetosti nakon višetjednih prosvjeda zbog pucnjave u kojoj je ubijena Renee Good (37). 

U MINNESOTI VIDEO Širi se nova strašna snimka ubojstva u Minnesoti: Oglasio se Trump, brani ICE...
VIDEO Širi se nova strašna snimka ubojstva u Minnesoti: Oglasio se Trump, brani ICE...

Društvenim mrežama proširila se snimka stravičnog ubojstva. Nasred ulice ICE agenti okružili su muškarca. 37-godišnjak se opirao uhićenju. Sedmorica agenata pokušavalo ga je svladati. U jednom trenutku, jedan od agenta mu je oduzeo pištolj koji je posjedovao, a zatim je drugi zapucao u njega.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo je priopćenje u kojem navode da je 37-godišnjak u 9.05 prišao agentima granične policije dok su provodili operaciju protiv 'ilegalnog imigranta'. Muškarac je kod sebe imao poluautomatski pištolj kalibra 9mm te dva spremnika streljiva, nije imao identifikacijske dokumente.

A handgun which the Department of Homeland Security says was recovered from a man who was shot during his arrest, in a location given as Minneapolis
Foto: HOMELAND SECURITY VIA X

Ministarstvo je navelo da se muškarac 'nasilno opirao' uhićenju i razoružavanju. - U strahu za vlastiti život te za živote i sigurnost kolega, agent je ispalio obrambene hice. Medicinski tim koji se nalazio na mjestu događaja odmah je pružio pomoć, no muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja - navode.

VAL NAPETOSTI VIDEO Kaos u Minnesoti nakon smrti prosvjednika: Agent ICE-a upucao ga je pištoljem!
VIDEO Kaos u Minnesoti nakon smrti prosvjednika: Agent ICE-a upucao ga je pištoljem!

U priopćenju stoji da situacija izgleda kao pojedinac koji je želio nanijeti 'maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije'.

DHS je uveo mjere kontrole i osiguranja područja nakon što se na mjestu pucnjave okupilo 200 prosvjednika, odnosno 'izgrednika' kako su ih opisali. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu
PROMJENA VREMENA

Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu

Dalmaciju i krajnji jug zemlje očekuje promjenjivo i kišovito vrijeme, mjestimice uz jače pljuskove i grmljavinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026