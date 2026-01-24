Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
Savezni agenti američke imigracijske službe u subotu ujutro u Minneapolisu su ubili 37-godišnjeg muškarca. Taj događaj je dodatno rasplamsao napetosti nakon višetjednih prosvjeda zbog pucnjave u kojoj je ubijena Renee Good (37).
Društvenim mrežama proširila se snimka stravičnog ubojstva. Nasred ulice ICE agenti okružili su muškarca. 37-godišnjak se opirao uhićenju. Sedmorica agenata pokušavalo ga je svladati. U jednom trenutku, jedan od agenta mu je oduzeo pištolj koji je posjedovao, a zatim je drugi zapucao u njega.
Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo je priopćenje u kojem navode da je 37-godišnjak u 9.05 prišao agentima granične policije dok su provodili operaciju protiv 'ilegalnog imigranta'. Muškarac je kod sebe imao poluautomatski pištolj kalibra 9mm te dva spremnika streljiva, nije imao identifikacijske dokumente.
Ministarstvo je navelo da se muškarac 'nasilno opirao' uhićenju i razoružavanju. - U strahu za vlastiti život te za živote i sigurnost kolega, agent je ispalio obrambene hice. Medicinski tim koji se nalazio na mjestu događaja odmah je pružio pomoć, no muškarac je proglašen mrtvim na mjestu događaja - navode.
U priopćenju stoji da situacija izgleda kao pojedinac koji je želio nanijeti 'maksimalnu štetu i masakrirati pripadnike policije'.
DHS je uveo mjere kontrole i osiguranja područja nakon što se na mjestu pucnjave okupilo 200 prosvjednika, odnosno 'izgrednika' kako su ih opisali.