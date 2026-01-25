Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Uznemirujuće snimke koje su se pojavile nakon što su savezni agenti u subotu ujutro u Minneapolisu ubili 37-godišnjeg Alexa Jeffreyja Prettija bacile su ozbiljnu sumnju na službenu verziju događaja koju su predstavili Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) i administracija predsjednika Donalda Trumpa.

Vlasti tvrde da su agenti djelovali u samoobrani protiv naoružanog i nasilnog muškarca, ali detaljna analiza više videozapisa koje su snimili očevici pokazuje drugačiju, znatno složeniju sliku. Snimke, naime, sugeriraju da je jedan od agenata oduzeo pištolj Prettiju neposredno prije nego što su drugi otvorili vatru, što otvara mučno pitanje je li smrtonosna sila bila opravdana.

Incident, koji se dogodio na raskrižju 26. ulice i avenije Nicollet, drugi je smrtonosni slučaj u koji su savezni imigracijski agenti uključeni u Minneapolisu ovog mjeseca. Alex Pretti, američki državljanin i medicinski tehničar na odjelu intenzivne njege, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel.

Nedugo nakon pucnjave, vlasti su iznijele su svoju stranu priče. Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je da je Pretti "prišao službenicima Granične patrole s poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm". Prema njezinim riječima, kada su ga agenti pokušali razoružati, on je pružio "nasilan otpor".

Ovu je priču dodatno zaoštrio sam predsjednik Trump, koji je na društvenim mrežama podijelio fotografiju pištolja, navodno Prettijevog, uz komentar: "Pištolj napadača, napunjen (s dva dodatna puna spremnika!), spreman za akciju."

Zamjenik predstojnika Ureda Bijele kuće, Stephen Miller, otišao je korak dalje, izjavivši da je Pretti "pokušao izvršiti atentat na savezne policijske službenike". No, najmanje četiri različite snimke, koje su verificirali i analizirali brojni američki mediji, uključujući CNN, pričaju drugačiju priču.

Što zapravo pokazuju snimke s mjesta događaja?

Videozapisi, snimljeni iz različitih kutova - s ulice, iz obližnje trgovine i automobila - rekonstruiraju događaje koji su prethodili smrtonosnim hicima. Sve počinje mirno. Alex Pretti stoji na ulici, drži mobitel i snima grupu maskiranih saveznih agenata koji provode operaciju uhićenja migranta povezanog s napadom. U pozadini se čuju zvižduci i trube automobila kao znak prosvjeda protiv akcije. Pretti u jednom trenutku čak usmjerava promet kako bi automobil sigurno prošao.

Napetost raste kada jedan od agenata agresivno odgurne ženu koja se nalazila u blizini. Pretti prilazi, stavlja ruku oko nje i odvodi je prema rubniku. Samo nekoliko trenutaka kasnije, isti agent gura drugu osobu, koja pada na tlo. Tada Pretti staje između te osobe i agenta. Agent izvlači sprej, vjerojatno suzavac, i prska ga Prettiju u lice. Dok se Pretti okreće, podižući lijevu ruku u obrambeni položaj, u desnoj i dalje drži mobitel.

U tom trenutku, na Prettija nasrće najmanje šest agenata. Hrvanjem ga obaraju na tlo, a jedan od njih, kako se čini na snimci, udara ga nekim predmetom po glavi dok je Pretti na koljenima i rukama.

Ključni trenutak: Agent u sivom kaputu uzima pištolj

Tada se događa ključni trenutak koji demantira službenu verziju. Dok se agenti bore da svladaju Prettija na tlu, prilazi im još jedan kolega, odjeven u sivi kaput. Na snimci se jasno vidi kako prilazi praznih ruku. Sagiba se prema hrpi tijela, poseže prema Prettijevom struku i uspravlja se držeći pištolj u desnoj ruci. Oružje izgledom odgovara onome sa slike koju je objavila Bijela kuća. U tom trenutku, netko viče: "Gun!" (Pištolj!).

Agent u sivom kaputu s pištoljem u ruci odmah se okreće i udaljava od gužve. Gotovo istog trenutka, drugi agent koji stoji nad Prettijem izvlači svoje oružje. Čuje se prvi pucanj. Zatim još tri u brzom slijedu. Pretti se ruši na leđa. Dok nepomično leži, agenti se odmiču i ispaljuju još najmanje šest hitaca. Ukupno se čulo desetak pucnjeva.

Ono što slijedi dodatno potkopava tezu o koordiniranoj i opravdanoj akciji. Otprilike minutu nakon pucnjave, dok Prettijevo tijelo leži na ulici, jedan od agenata na snimci pita: "Where's the gun?" (Gdje je pištolj?).

Agent u sivom kaputu, koji se ranije udaljio, prilazi i mirno odgovara: "I got the gun" (Kod mene je).

Ovaj dijalog snažno sugerira da agenti koji su pucali možda uopće nisu bili svjesni da je njihov kolega već razoružao Prettija i da neposredna prijetnja, ako je i postojala, više nije bila prisutna.

"Hvala Bogu da imamo snimke"

Ovaj je incident izazvao žestoke reakcije i produbio jaz između saveznih i lokalnih vlasti. Načelnik policije Minneapolisa, Brian O'Hara, izjavio je da im DHS nije pružio "nikakve konkretne detalje" o incidentu te potvrdio da je Pretti, koliko je njima poznato, bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje i da su njegovi jedini prethodni kontakti s policijom bili zbog prometnih kazni.

Guverner Minnesote, demokrat Tim Walz, bio je još oštriji.

​- Hvala Bogu da imamo snimke, jer prema DHS-u, tih sedam heroja doživjelo je navalu kao da ih je napao cijeli bataljun ili nešto slično. To je besmislica, ljudi. To je besmislica i to su laži - rekao je Walz.

Analitičari, poput bivšeg šefa policije Philadelphije i Washingtona Charlesa Ramseyja, koji je za CNN analizirao snimke, također su izrazili sumnju u opravdanost pucnjave.

​- Prema onome što vidim, ovo ne izgleda kao opravdana pucnjava. Čovjek leži na pločniku... a oni i dalje ispaljuju metke u njega - izjavio je Ramsey.