Američki proizvođač igračaka će otpustiti do 1000 svojih radnika

Foto: Olivier Douliery

Američka tvrtka za proizvodnju igračaka Hasbro objavila je da će otpustiti do tisuću radnika kako bi do 2025. godine uštedjela do 300 milijuna dolara godišnje

Hasbro će tako otpustiti oko 15 posto radne snage u podružnicama širom svijeta. "Usredotočeni smo na provedbu dubinskih promjena koje bi trebale značajno smanjiti troškove i povećati naše stope rasta i profitabilnost", rekao je izvršni direktor Chris Cocks. U sklopu organizacijskih i komercijalnih promjena predsjednik i glavni poslovni direktor Eric Nyman otići će iz tvrtke, a odjel potrošačkih proizvoda odgovarat će izravno izvršnom direktoru, navodi se u priopćenju Hasbroa. Kompanija je preliminarno izvijestila da joj je prihod u četvrtom tromjesečju 2022. pao 17 posto, na oko 1,68 milijardi dolara. Prilagođena dobit po dionici trebala bi iznositi od 1,29 do 1,31 dolara, kada se isključe troškovi. Kada se i oni uključe u izračun, kompanija je tromjesečje zaključila s gubitkom po dionici od 93 centa do jednog dolara. Najčitaniji članci