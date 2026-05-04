Komentari 81
'ZAKON JE NEUSTAVAN'

Američki razarač uplovio kod Dubrovnika. Milanović: 'To ne bih dozvolio bez odluke Sabora'

Piše 24sata, HINA,
Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na obilježavanju Dana grada Orahovice | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Predsjednik upozorava da ulazak stranih vojnih snaga mora odobriti Hrvatski sabor, a postojeći zakon nazvao je neustavnim

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je ulazak američkog razarača u dubrovačko područje i poručio da bez odluke Sabora ne bi dopustio dolazak stranih ratnih brodova u Hrvatsku. - Bez odluke Hrvatskog sabora ne bih puštao u Hrvatsku strane ratne brodove, posebno ne one koji dolaze iz područja operacija i aktivnih vojnih djelovanja - rekao je Milanović osvrćući se na dolazak američkog broda. Naglasio je i kontekst iz kojeg takvi brodovi dolaze. -To su brodovi koji dolaze iz ratnih operacija koje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, operacija s kojima Hrvatska nema ništa. I dolaze tri dana nakon što je američki ministar rekao da smo mi na dometu iranskih raketa - dodao je predsjednik.

Riječ je o razaraču USS Oscar Austin, koji je nedavno sudjelovao u vojnim akcijama tijekom zaoštravanja situacije na Bliskom istoku. Sredinom ožujka bio je uključen u presretanje iranskog projektila srednjeg dometa usmjerenog prema NATO-ovoj zračnoj bazi u Turskoj.

Predsjednik je taj brod opisao kao 'veliku vojarnu u školjci broda' te podsjetio na ustavne procedure kada je riječ o ulasku stranih snaga u Hrvatsku.

- U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika. I to tek na prijedlog Vlade. Znači, sva tri najviša tijela su uvezana i intencija je zajednička odgovornost. Ja se ne guram u taj lanac zapovijedanja - kazao je predsjednik.

Dotaknuo se i zakonskog okvira koji regulira dolazak stranih brodova. Podsjetio je da Pomorski zakonik već dva desetljeća uređuje tu materiju, ali ga smatra neusklađenim s Ustavom.

- Ulazi nam par tisuća vojnika u hrvatsku luku, u unutarnje more. Koja je razlika između toga i situacije iz članka 7. hrvatskog Ustava koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Imamo potpuno neustavan zakon - poručio je Milanović.

