Obavijesti

News

Komentari 0
ODLUKA

Američki savezni sud odbacio optužnicu protiv bivšeg šefa FBI-a Jamesa Comeyja

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Američki savezni sud odbacio optužnicu protiv bivšeg šefa FBI-a Jamesa Comeyja
Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da će Ministarstvo pravosuđa podnijeti žalbu

Američki savezni sud u ponedjeljak je odbacio optužnicu protiv bivšeg ravnatelja FBI-a Jamesa Comeyja, žestokog kritičara američkog predsjednika, a Comey je ocijenio da ta odluka pokazuje da Donald Trump ne može koristiti državna tijela za progon političkih neprijatelja. Sud je presudio da tužiteljicu Lindsey Halligan koja je vodila slučaj nije smjelo imenovati američko Ministarstvo pravosuđa, pa je optužnica odbačena, ali Ministarstvo može predmet ponovno pokrenuti.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da će Ministarstvo pravosuđa podnijeti žalbu.

Tužiteljica Lindsey Halligan, osobna Trumpova odvjetnica, imenovana je vršiteljicom dužnosti nakon što je njezin prethodnik zaključio da dokazi predočeni u slučaju Comey nisu dovoljni za podizanje optužnice, prema Washington Postu.

Nakon toga ga je Trumpova administracija smijenila s dužnosti, izvijestile su novine.

Prije imenovanja Halligan je radila u Bijeloj kući i bila jedna od Trumpovih osobnih odvjetnica.

Comey je pozdravio presudu u video izjavi objavljenoj na Instagramu.

Rekao je da odluka pokazuje da američki predsjednik ne može koristiti Ministarstvo pravosuđa za progon svojih političkih neprijatelja.

"Znam da će Donald Trump vjerojatno ponovno ići na mene", dodao je Comey.

OBRAČUN S NEPRIJATELJIMA Optužili bivšeg šefa FBI-, a Trump pojačava kampanju
Optužili bivšeg šefa FBI-, a Trump pojačava kampanju

"Ne bojim se i vjerujem u neovisno pravosuđe."

Optužbe protiv Comeyja, uključujući krivokletstvo, podignute su krajem rujna nakon što je Trump izvršio ogroman pritisak na pravosuđe.

U to vrijeme, Ministarstvo pravosuđa objavilo je da je 64-godišnjak optužen i za ometanje istrage američkog Kongresa.

Optužbe su stigle samo nekoliko dana nakon što je Trump koristio društvene mreže kako bi pozvao državnu odvjetnicu Pam Bondi da poduzme mjere protiv ljudi koje je smatrao neprijateljima.

Predsjednik se požalio da se puno priča, ali ne i da se nešto poduzima, te je izričito imenovao Comeyja.

Comeyja je 2013. tadašnji američki predsjednik Barack Obama imenovao za ravnatelja Federalnog istražnog ureda.

Tijekom Trumpovog prvog mandata, vodio je istragu o ruskom miješanju u američke izbore 2016., na kojima je Trump pobijedio, te o mogućim vezama između Moskve i članova Trumpovog izbornog tima.

2017. godine Trump je smijenio Comeyja u vezi s istragom, koja je u to vrijeme bila u tijeku.

Prema izvješćima američkih medija, bivši šef FBI-a izjasnio se da nije kriv na početnom saslušanju.

Sudac je odbacio i drugu optužnicu iz proceduralnih razloga, budući da je Halligan također bio dodijeljen taj predmet.

Predmet se odnosio na državnu odvjetnicu New Yorka Letitiju James, još jedne otvorenu kritičarku Trumpa. Optužena je za bankovnu prijevaru jer je navodno navela novu kuću kupljenu 2023. kao svoju primarnu rezidenciju - optužbu koju ona odbacuje.

James je 2024. godine osigurala važnu građansku presudu protiv Trumpa, kada je predsjedniku naloženo da plati oko 450 milijuna dolara za prijevaru.

Dokazala je da su Trump, njegovi sinovi i njegovi zaposlenici lažno prikazali vrijednost Organizacije Trump kako bi osigurali povoljne kredite i uvjete osiguranja.

U rujnu je žalbeni sud ocijenio da je kazna "pretjerana" i naredio izricanje nove kazne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025