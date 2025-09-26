Optužili bivšeg šefa FBI-, a Trump pojačava kampanju

Američko Ministarstvo pravosuđa podnijelo je u četvrtak kaznene optužnice protiv bivšeg ravnatelja FBI-a Jamesa Comeyja, što predstavlja dramatičnu eskalaciju kampanje odmazde predsjednika Donalda Trumpa protiv svojih političkih neprijatelja. Ako bude proglašen krivim, Comey bi mogao biti osuđen na do pet godina zatvora. Suočava se s optužbama za davanje lažnih izjava i ometanje kongresne istrage. Njegov odvjetnik Patrick J. Fitzgerald izvijestio je da Comey u cijelosti poriče podnesene optužbe. "Radujemo se što ćemo ga opravdati na sudu", rekao je.

Trump je prijetio zatvorom svojim političkim suparnicima otkako se prvi put kandidirao za predsjednika 2015., ali ovo je prvi put da je njegova administracija uspjela osigurati optužnicu velike porote protiv jednog od njih.

Trump je otpustio Comeyja na početku svog prvog mandata, a od tada redovito kritizira njegovo postupanje u istrazi FBI-a koja je detaljno opisala kontakte između Rusa i Trumpove izborne kampanje. Otkako se vratio na dužnost, njegovo ministarstvo pravosuđa ispituje Comeyjev iskaz iz 2020. godine kada se osvrnuo na kritike republikanaca na istragu o Rusiji i negirao da je odobrio otkrivanje osjetljivih informacija medijima.

U optužnici se navodi da je Comey obmanuo Kongres tvrdeći da nije ovlastio nikoga drugog da bude anonimni izvor u izvještavanju o istrazi FBI-a.

Trump, koji je vršio pritisak na državnu odvjetnicu Pam Bondi da procesuira Comeyja i druge kritičare, proslavio je vijest na Truth Socialu. "Pravda u Americi! Bio je tako loš za našu zemlju, tako dugo", napisao je.

Njegova administracija provela je opsežnu kampanju za preoblikovanje Ministarstva pravosuđa, za koje predsjednik tvrdi da je korišteno kao političko oružje kada je napustio dužnost 2021. Trump se suočio s federalnim optužbama za loše rukovanje povjerljivim dokumentima i pokušaj poništavanja svog izbornog poraza 2020., no oba slučaja su odbačena.

"Donald Trump naredio je kazneni progon političkih meta, a Ministarstvo pravosuđa korumpirano sluša. Ova optužnica ima sva obilježja osvetoljubivog i neutemeljenog progona", rekao je Norm Eisen, istaknuti bivši dužnosnik za etiku u vladi demokratskog predsjednika Baracka Obame.