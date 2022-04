Američki veleposlanik: Treba se objektivno suočiti s istinom o ratnim zločinima u BiH

Američki veleposlanik u BiH Michael Murphy pozvao je u četvrtak na objektivno suočavanje s punom istinom o ratnim zločinima počinjenim u toj zemlji od 1992. do 1995. godine ističući kako se ne smije bježati od činjenice da su takve zločine činili i pripadnici Armije BiH.

Kako su objavili na službenom Twitter nalogu veleposlanstva SAD-a, Murphy je tijekom dana bez medijske pozornosti položio vijenac na spomenik građanima Sarajeva kod jame Kazani na Trebeviću koje su 1992. i 1993. godine ubili pripadnici 10. brdske brigade Armije BiH.

Riječ je uglavnom o civilima srpske i hrvatske nacionalnosti koje su vojnici po zapovijedi Mušana Topalovića Cace hvatali po sarajevskim ulicama ili u njihovim stanovima, odvodili ih na Trebević te tamo brutalno ubijali a njihova tijela bacali u jame. Neke ubijene, među kojima je bilo i staraca, likvidirali su tako što su im sabljama odsjekli glavu.

- Spomen-obilježje Kazani je nepotpuno bez imena svih žrtava i jasnog, otvorenog priznanja počinitelja zločina. Mušan Topalović Caco, zapovjednik 10. brdske brigade Armije BiH, zapovjedio je ubojstva na Kazanima. Radujem se danu kada će spomen-obilježje na Kazanima sadržavati i ovu činjenicu - izjavio je veleposlanik Murphy.

Topalovićeve zločine vlasti u opsjednutom Sarajevu su tolerirale više od godinu dana, a na kraju su se odlučile na obračun s njim u listopadu 1993. godine kada je postao prijetnja i njima samima.

On je u velikoj vojno-policijskoj operaciji uhićen, no prije toga brutalno je ubio desetak pripadnika vojne i civilne policije pri čemu je neke od njih zaklao a drugima sipao kiselinu na rane. I sam je nakon uhićenja ubijen pod sumnjivim okolnostima, no nakon rata njegovi su posmrtni ostaci ekshumirani i ponovo sahranjeni na groblju Kovači gdje je pokopan i bivši predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović.

Komemoriranje Topalovićevih žrtava godinama nakon rata bilo je tabu tema, a sadašnja gradska vlast u Sarajevu tek je prošle jeseni postavila spomenik ubijenim Sarajlijama. No, gradonačelnica Benjamina Karić i gradsko vijeće odbili su zahtjeve obitelji ubijenih da se jasno napiše kako je riječ o žrtvama Topalovića i njegovih vojnika.

- Ti ljudi jesu ubijeni, ali ako pogledamo spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, tamo ne piše tko ih je ubio. Isto tako i na spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Nekako imam osjećaj da se nepravedno fokus pomaknuo sa žrtava na počinitelje - bilo je jedno od objašnjenja gradonačelnice Karić o razlozima njenog odbijanja da se imenuju zločinci iz redova Armije BiH.

Uz imena 17 žrtava čiji su posmrtni ostaci do sada pronađeni na Kazanima danas stoji tek napis "Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana".

Veleposlanik Murphy je sada poručio kako put do pomirenja vodi kroz priznavanje svih činjenica bez obzira koliko one teške bile te kako se raduje danu kada će spomenik na Kazanima biti izmijenjen i odražavati sve što se dogodilo, odnosno opisati tko je točno odgovoran za zločine koji su tamo počinjeni.

