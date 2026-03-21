FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'

Naletio je na auto, a onda na ogradu koja mu je prošla kroz stražnja vrata. Vozač je imao sreće, ispričao nam je čitatelj koji je snimio prometnu nesreću koja se dogodila u subotu popodne kod Zaprešića.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da se prometna nesreća dogodila oko 11:40 sati na županijskoj cesti između naselja Prigorje Brdovečko i Trstenik.

Nesreća s ogradom | Video: Čitatelj 24sata

- BMW-om je udario u Škodu kojoj je ispao branik. Stigli su policajci, a i hitna. Vozač je malo prebrzo uletio u zavoj - rekao nam je čitatelj koji je vidio nesreću.

U prometnoj nesreći jedna je osoba ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u OB Sveti Duh. U tijeku je očevid te je nadležne službe otklanjaju vozila te popravljaju kolnik. Iz policije kažu kako nema zastoja, ali se vozi usporeno.