FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'

Piše Veronika Miloševski,
FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'
U tijeku je očevid te je nadležne službe otklanjaju vozila te popravljaju kolnik. Iz policije kažu kako nema zastoja, ali se vozi usporeno.

Naletio je na auto, a onda na ogradu koja mu je prošla kroz stražnja vrata. Vozač je imao sreće, ispričao nam je čitatelj koji je snimio prometnu nesreću koja se dogodila u subotu popodne kod Zaprešića.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da se prometna nesreća dogodila oko 11:40 sati na županijskoj cesti između naselja Prigorje Brdovečko i Trstenik.

- BMW-om je udario u Škodu kojoj je ispao branik. Stigli su policajci, a i hitna. Vozač je malo prebrzo uletio u zavoj - rekao nam je čitatelj koji je vidio nesreću.

U prometnoj nesreći jedna je osoba ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u OB Sveti Duh. U tijeku je očevid te je nadležne službe otklanjaju vozila te popravljaju kolnik. Iz policije kažu kako nema zastoja, ali se vozi usporeno.

