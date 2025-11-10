Američki Vrhovni sud odbacio pokušaj ukidanja prava istospolnih parova na brak

Američki Vrhovni sud u ponedjeljak je odbacio zahtjev bivše okružne dužnosnice iz savezne države Kentucky da sruši povijesnu presudu iz 2015. kojom su u cijeloj zemlji ozakonjeni istospolni brakovi. Sud, u kojem konzervativni članovi imaju većinu od šest naprema tri, odbio je žalbu Kim Davis, bivše okružne dužnosnice iz Kentuckyja, koju je istospolni par tužio pošto je odbijala izdati dozvole za brak otkako je presudom 2015. priznato ustavno pravo na istospolni brak.

Davis je rekla da je istospolni brak u proturječju s njenim religijskim uvjerenjima.

Davis je uložila žalbu nakon što su niži sudovi odbacili njenu tvrdnju da ju pravo na slobodu vjeroispovijesti iz prvog amandmana američkog ustava štiti od odgovornosti u slučaju pokrenutom protiv nje. Davis je morala platiti 360.000 dolara odštete kao i pravne troškove jer je povrijedila pravo istospolnog para na brak.

Presuda iz 2015. u slučaju nazvanom Obergefell v. Hodges predstavljala je povijesnu pobjedu za prava pripadnika zajednice LGBT u Sjedinjenim Državama. Njome je utvrđeno da ustavna jamstva koja se tiču poštenog suđenja i jednakosti pred sudom znače da savezne države ne smiju zabraniti istospolne brakove. Ta je presuda donesena s pet naprema četiri glasa, pri čemu je sada umirovljeni konzervativni sudac Anthony Kennedy glasao zajedno s četirima liberalnim kolegama. Kennedy je u odluci napisao da se gej osobe koje se žele vjenčati nadaju da "neće biti osuđene na život u samoći, isključene iz jedne od najstarijih institucija civilizacije. Traže jednako dostojanstvo u očima zakona. Ustav im pruža to pravo".

Ukidanje te presude bi saveznim državama ponovo omogućilo da usvajaju zakone protiv istospolnih brakova.

Četiri konzervativna suca su se protivila odluci 2015., od kojih su trojica i dalje članovi suda: Clarence Thomas, John Roberts i Samuel Alito. Konzervativni blok sudaca također uključuje troje sudaca koje je imenovao republikanski predsjednik Donald Trump tijekom svog prvog predsjedničkog mandata.

Trumpova administracija nije komentirala slučaj Davis dok je Vrhovni sud razmatrao njenu žalbu.

Sud je 2022. ukinuo povijesnu presudu iz 1973. Roe v. Wade koja je priznala ustavno pravo žena na pobačaj te ga ozakonila diljem zemlje. Ta je odluka probudila nade mnogih konzervativaca i republikanaca koji su se protivili pravu istospolnih osoba na brak da će sud razmotriti ukidanje i tog prava.