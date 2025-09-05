Obavijesti

TRUMP PREKRŠIO ZAKON

Američki Žalbeni sud privremeno obustavio ograničenja upotrebe vojske u Los Angelesu

Piše HINA,
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Trump je u lipnju u Los Angeles rasporedio 4000 pripadnika Nacionalne garde i 700 marinaca, rekavši je vojska potrebna zbog masovnih prosvjeda protiv imigracijske politike

Američki Žalbeni sud u četvrtak je privremeno obustavio presudu nižeg suda kojom je predsjedniku Donaldu Trumpu ograničena upotreba vojske u zaštiti saveznih agenata u obračunu s ilegalnom migracijom u Los Angelesu, čime je sačuvan status quo dok se Trumpova administracija žali.

Američki savezni sudac spriječio je u utorak administraciju predsjednika Donalda Trumpa da pošalje vojsku u borbu protiv kriminala u Kaliforniji presudivši da je raspoređivanje vojske ovoga ljeta u Los Angelesu bilo protuzakonito.

Okružni sudac u San Franciscu Charles Breyer zaključio je da je Trumpova administracija prekršila zakon pod nazivom Posse Comitatus Act poslavši 4000 pripadnika Nacionalne garde i 700 marinaca u Los Angeles s ciljem da zaštite savezne agente u obračunu s ilegalnom migracijom. Taj zakon jako ograničava korištenje saveznih postrojbi za provedbu zakona u zemlji.

Administracija se brzo žalila na presudu, a Žalbeni sud SAD-a za deveti okrug blokirao je stupanje na snagu Breyerove presude dok razmatra slučaj. Breyer je je stupanje odluke na snagu odgodio do 12. rujna kako bi Trumpovoj administraciji dao vremena za žalbu.

Trump je u lipnju u Los Angeles rasporedio 4000 pripadnika Nacionalne garde i 700 marinaca, rekavši je vojska potrebna zbog masovnih prosvjeda protiv imigracijske politike aktualne administracije. Oko 300 pripadnika Nacionalne garde i dalje je raspoređeno u Los Angelesu i korišteno je za podršku saveznim agentima u obračunu sa ilegalnom migracijom te u akcijama suzbijanja droga nakon što su se prosvjedi smirili.

