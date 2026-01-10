Nadrealno, distopijski zvuče reakcije Trumpa i njegovih političara na ubojstvo jedne žene, majke i pjesnikinje u Minneapolisu. Mržnja, strah, bijes i nepovjerenje u Trumpovoj su Americi postali politički resurs
Američko društvo posve je nalik na najcrnju i beznadnu distopiju
U svakom distopijskom romanu ili seriji postoji takozvani element “izgradnje svijeta”. Taj nam element pokazuje da je sve ono loše i zastrašujuće, sve ono što bismo trebali smatrati prijetnjom našoj slobodi ili našem golom životu, u jednom trenutku ljudima postalo normalno. Onima izvana, čitateljima ili gledateljima, takvi elementi jasno daju do znanja da je u tom društvu sve otišlo dovraga, da ga iz noćne more mogu izbaviti samo neki superjunaci, neke moćne sile.
