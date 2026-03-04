Obavijesti

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Davorin Visnjic/PIXSELL

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije

Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivca i patološkog prevaranta, rekao je trostruki ubojica Srđan Mlađan (45), poznat i kao "sisački monstrum", koji je na suđenje na varaždinski sud stigao pod velikim osiguranjem.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mlađan je to izrekao vjerojatno misleći na svojeg vjenčanog kuma Željka Bjelića. Nakon intervjua u emisiji Dosje Jarak, koju vodi novinar Andrija Jarak, podignuta je optužnica prema kojoj se Mlađana tereti za nekoliko vrlo teških kaznenih djela, među kojima su poticanje na otmicu i ubojstva ljudi s njegove "liste za odstrel". Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao provesti upravo njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice.

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije. Sud je to i odobrio. O eventualnom saslušanju Andrije Jarka odlučit će se naknadno.

- Sud još nije odlučio o zahtjevu za mojim svjedočenjem. Ukoliko me pozovu, naravno da ću se odazvati i iznijeti svoja saznanja o ovom slučaju - rekao je Jarak za Net.hr.

