ODMAZDA ZA LUHANSK

Američko veleposlanstvo: Moguć je ogroman napad na Ukrajinu u roku od 24 sata!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Valentyn Ogirenko

Izvori za praćenje i nadzor izvještavaju o mogućem premještanju ruskih obalnih raketnih sustava „Bastion” u Kursku oblast. To bi drastično smanjilo putanju leta projektila do Ukrajine

Veleposlanstvo SAD-a u Kijevu upozorilo je na mogući zračni napad velikih razmjera na Ukrajinu koji bi se mogao dogoditi u bilo kojem trenutku u sljedeća 24 sata. Diplomatska misija naglasila je potrebu za obraćanjem velike pozornosti na upozorenja o zračnoj opasnosti te na potrebu za trenutačnim reagiranjem na njih.

Foto: 24sata/Reuters

Građanima se savjetuje da unaprijed lociraju najbliža skloništa i da ne odgađaju odlazak na sigurna mjesta kada se pojavi prijetnja. Ova izjava dolazi usred rastućih napetosti i novih izvješća o mogućoj eskalaciji ruskih napada. Izvori za praćenje i nadzor izvještavaju o mogućem premještanju ruskih obalnih raketnih sustava „Bastion” u Kursku oblast. Ako se ova informacija potvrdi, to bi moglo značajno utjecati na sigurnosnu situaciju, posebice skraćivanjem vremena leta projektila do Kijeva i drugih regija.

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Russian Emergencies Ministry

Ruske snage već su ranije koristile ove sustave za napade na ukrajinski teritorij. To uključuje upotrebu projektila „Oniks” i „Cirkon”, koji postižu velike brzine i teško ih je presresti.

Putinov govor

 Vladimir Putin je tijekom sastanka s polaznicima prve generacije obrazovnog programa „Vrijeme heroja” održao žestok govor, optužio Ukrajinu za neonacizam i teroristički napad na školu u okupiranom Luhansku.

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Russian Emergencies Ministry

 - 22. svibnja, neonacistički režim koji je preuzeo vlast u Kijevu izveo je teroristički napad na studentski dom Pedagoškog fakulteta u Starobilsku. Noću, dok su studenti spavali. Prema izvješćima koja primam cijelo ovo vrijeme, do sada je šest ljudi poginulo, 39 ih je ozlijeđeno, a 15 se vodi kao nestalo, dok se uklanjanje ruševina nastavlja. Mi ćemo, naravno, učiniti sve kako bismo pomogli žrtvama i obiteljima poginulih - rekao je Putin te dodao da u blizini doma.

Ukrajina je negirala napad na civilni objekt te poručila da su pogodili centar poznate ruske jedinice za dronove 'Rubikon'.

ŠEST MRTVIH Ukrajina tvrdi da nije gađala školu u Luhansku
Ukrajina tvrdi da nije gađala školu u Luhansku

 - Želim naglasiti, to je važno, da u blizini doma nema vojnih objekata, niti objekata obavještajnih ili srodnih službi. Stoga nema nikakve osnove za tvrdnju da su projektili pogodili zgradu kao rezultat djelovanja naše protuzračne obrane ili sustava elektroničkog ratovanja. Nitko ne može reći da su pokušavali pogoditi neki drugi objekt, dok su bespilotne letjelice navodno presreli naši sustavi pa su slučajno pogodile ovu zgradu. Napad nije bio slučajan: izveden je u tri vala, sa 16 bespilotnih letjelica koje su pogodile isto mjesto - rekao je Putin.

