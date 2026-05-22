Nakon strašnog napada na školu, Putin najavio odmazdu

Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za terorizam nakon što je u noćnom napadu dronomna školski dom u regiji Luhansk poginulo najmanje šestero, a ozlijeđeno 39 ljudi, piše Sky News.

Ruski predsjednik rekao je da je u napadu na školski dom, također nestalo 15 ljudi Optužio je Ukrajinu za namjerno ciljanje civila te izjavio kako je od ruskog ministarstva obrane zatražio opcije za odmazdu.

Pokretanje videa... VIDEO Napad na Luhansk | Video: 24sata/Reuters

Fotografije i videozapisi koje su objavile ruske vlasti prikazuju spasioce kako na nosilima iznose muškarca iz ruševina. Također su se mogle vidjeti teško oštećene zgrade, od kojih se jedna činila djelomično urušenom, kao i požari koji još uvijek gore.

Ukrajina se bori kako bi pokušala vratiti Luhansk, jednu od četiriju regija koje je Rusija jednostrano proglasila svojima 2022. godine, što Kijev smatra ilegalnim otimanjem teritorija.

Foto: Russian Emergencies Ministry

Ruska povjerenica za ljudska prava, Yana Lantratova, izjavila je da je 86 tinejdžera u dobi između 14 i 18 godina spavalo u domu koji pripada školi Luhanskog pedagoškog sveučilišta kada su ukrajinski dronovi napali tijekom noći.

Leonid Pasečnik, najviši dužnosnik kojeg je Rusija postavila u Luhansku, rekao je da su dvije osobe izvučene iz ruševina. Spasioci i dalje tragaju za djecom zarobljenom pod krhotinama, dodao je. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da odgovorne treba privesti pravdi.

Foto: Russian Emergencies Ministry

"Ovo je monstruozan zločin. Napad na obrazovnu ustanovu u kojoj se nalaze djeca i mladi", rekao je. "Sada je najvažnije poduzeti mjere za raščišćavanje ruševina i pružiti pomoć onima koji su još uvijek zarobljeni ispod njih."

Prošlog tjedna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu nakon što je položio crvene ruže na ruševine stambene zgrade u Kijevu, gdje je u ruskom raketnom napadu poginulo 24 ljudi, uključujući troje djece.

Obje strane poriču namjerno ciljanje civila u ovom ratu.