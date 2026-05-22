Obavijesti

News

Komentari 4
LUHANSK

Nakon strašnog napada na školu, Putin najavio odmazdu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Nakon strašnog napada na školu, Putin najavio odmazdu
8
Foto: Russian Emergencies Ministry

Optužio je Ukrajinu za namjerno ciljanje civila te izjavio kako je od ruskog ministarstva obrane zatražio opcije za odmazdu

Vladimir Putin optužio je Ukrajinu za terorizam nakon što je u noćnom napadu dronomna školski dom u regiji Luhansk poginulo najmanje šestero, a ozlijeđeno 39 ljudi, piše Sky News.

Ruski predsjednik rekao je da je u napadu na školski dom, također nestalo 15 ljudi Optužio je Ukrajinu za namjerno ciljanje civila te izjavio kako je od ruskog ministarstva obrane zatražio opcije za odmazdu.

Pokretanje videa...

Napad na Luhansk VIDEO
Napad na Luhansk | Video: 24sata/Reuters

Fotografije i videozapisi koje su objavile ruske vlasti prikazuju spasioce kako na nosilima iznose muškarca iz ruševina. Također su se mogle vidjeti teško oštećene zgrade, od kojih se jedna činila djelomično urušenom, kao i požari koji još uvijek gore.

Ukrajina se bori kako bi pokušala vratiti Luhansk, jednu od četiriju regija koje je Rusija jednostrano proglasila svojima 2022. godine, što Kijev smatra ilegalnim otimanjem teritorija.

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Russian Emergencies Ministry

Ruska povjerenica za ljudska prava, Yana Lantratova, izjavila je da je 86 tinejdžera u dobi između 14 i 18 godina spavalo u domu koji pripada  školi Luhanskog pedagoškog sveučilišta kada su ukrajinski dronovi napali tijekom noći.

Leonid Pasečnik, najviši dužnosnik kojeg je Rusija postavila u Luhansku, rekao je da su dvije osobe izvučene iz ruševina. Spasioci i dalje tragaju za djecom zarobljenom pod krhotinama, dodao je. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da odgovorne treba privesti pravdi.

Aftermath of drone attack on Luhansk dormitory building amid Russia-Ukraine conflict
Foto: Russian Emergencies Ministry

"Ovo je monstruozan zločin. Napad na obrazovnu ustanovu u kojoj se nalaze djeca i mladi", rekao je. "Sada je najvažnije poduzeti mjere za raščišćavanje ruševina i pružiti pomoć onima koji su još uvijek zarobljeni ispod njih."

Prošlog tjedna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu nakon što je položio crvene ruže na ruševine stambene zgrade u Kijevu, gdje je u ruskom raketnom napadu poginulo 24 ljudi, uključujući troje djece.

Obje strane poriču namjerno ciljanje civila u ovom ratu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Četvero mrtvih, 35 djece ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Luhansku oblast
NEMA MIRA

VIDEO Četvero mrtvih, 35 djece ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Luhansku oblast

Najmanje četvero ljudi poginulo je, a 35 djece ozlijeđeno u noćnom ukrajinskom napadu dronom na učenički dom u Luhanskoj oblasti, pod kontrolom Rusije, u istočnoj Ukrajini, rekli su ruski dužnosnici u petak
Drama u okupiranom gradu: Uništena zgrada sveučilišta, Rusi optužuju Ukrajinu
NOĆNI NAPAD

Drama u okupiranom gradu: Uništena zgrada sveučilišta, Rusi optužuju Ukrajinu

Fotografije objavljene nakon napada prikazuju teško oštećenu zgradu s vidljivim razaranjima na pročelju i u unutrašnjosti
MASAKR Ukrajinci napali stožer FSB-a! Zelenski tvrdi: 'Ubijeno je oko 100 Rusa. Okončajte rat!'
OBJAVIO I SNIMKU

MASAKR Ukrajinci napali stožer FSB-a! Zelenski tvrdi: 'Ubijeno je oko 100 Rusa. Okončajte rat!'

Potvrda o napadu stigla je i iz neovisnih izvora. Satelitski sustav NASA-e za praćenje požara (FIRMS) istog je dana zabilježio snažne termalne anomalije na točnoj lokaciji napada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026