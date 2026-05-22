ŠEST MRTVIH

Ukrajina tvrdi da nije gađala školu u Luhansku

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Russian Emergencies Ministry

Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je navodni napad, dok je Moskva priopćila kako je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine odbacio je 22. svibnja ruske tvrdnje da je u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica u okupiranoj regiji Luhansk poginulo šest ljudi, a deseci djece ozlijeđeni, navodeći da je pogodio ruske vojne ciljeve u tom području.

Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je navodni napad, dok je Moskva priopćila kako je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Ukrajinski Glavni stožer nazvao je ruske tvrdnje "obmanjujućim informacijama", naglašavajući da se strogo pridržava međunarodnog humanitarnog prava te da napada vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe.

Ukrajinske bespilotne letjelice napale su spavaonicu i susjednu zgradu Luhanskog pedagoškog sveučilišta u Starobilska, koji se nalazi sat i pol vožnje sjeverno od Luhanska, ustvrdila je ranije 22. svibnja ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova. Ustvrdila je da je u napadu ozlijeđeno 35 djece.

Nakon strašnog napada na školu, Putin najavio odmazdu
Nakon strašnog napada na školu, Putin najavio odmazdu

Ukrajinski Glavni stožer priopćio je da je u noći na 22. svibnja pogođen "određeni broj" ruskih ciljeva, uključujući rafineriju nafte, skladišta streljiva, sustave protuzračne obrane i zapovjedna mjesta, kao i jedno od sjedišta elitne moskovske postrojbe za bespilotne letjelice poznate kao Rubikon centar za bespilotne tehnologije na području Starobilska.

"Za informaciju, 'Rubikon' je ruska vojna specijalna postrojba poznata kao 'Centar za napredne bespilotne tehnologije', čiji predstavnici redovito izvode napade na civilno stanovništvo i civilne objekte na teritoriju Ukrajine", naveo je Glavni stožer u svom priopćenju na Telegramu.

Putin je ustvrdio da u blizini spavaonice nije bilo vojnih objekata. Moskva je priopćila da je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda nakon navodnog napada.

U međuvremenu, ruski neselektivni napadi diljem Ukrajine tijekom cijelog rata punog razmjera usmrtili su tisuće civila, pri čemu se u izvješću Ujedinjenih naroda navodi da je travanj bio najsmrtonosniji mjesec od srpnja 2025. godine, s najmanje 238 poginulih.

