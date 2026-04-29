Američko veleposlanstvo: Naše tvrtke najavile su milijarde dolara investicija u Hrvatsku

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i američke tvrtke najavile su milijarde dolara novih američkih ulaganja u Hrvatsku i regiju na sastanku inicijative Tri mora (3SI), čime se jača energetska sigurnost, širi digitalna infrastruktura i otvaraju nove prilike za američke tvrtke.

- Ovaj sastanak označava novo zlatno doba u partnerstvu između SAD-a i Hrvatske. Zajedno ostvarujemo političke i komercijalne uspjehe koji nadilaze sve što smo dosad postigli. Od velikih američkih ulaganja u digitalnu infrastrukturu i značajnih energetskih sporazuma do unapređenja bilateralnog ugovora o porezu na dohodak, stvaramo stvarne prilike za američke i hrvatske tvrtke te jačamo položaj Hrvatske kao regionalnog energetskog i tehnološkog središta - izjavila je američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.

- Vlada SAD-a i američke tvrtke ponosne su što donose konkretne, opipljive rezultate. Na sastanku unapređujemo poslove vrijedne milijarde dolara koji jačaju partnerstvo SAD-a s regijom Tri mora, istodobno donoseći značajne pomake u energetskoj sigurnosti, digitalnoj infrastrukturi i povezivosti. Ova ulaganja odražavaju našu dugoročnu predanost regiji - dodala je veleposlanica McGraw.

Američki ministar energetike Chris Wright naglasio je da je američko vodstvo u energetici ključno za pomoć Europi u diversifikaciji izvora energije i smanjenju ovisnosti o ruskim ugljikovodicima, uz istodobno pozicioniranje regije Tri mora za konkurenciju u novoj ekonomiji vođenoj umjetnom inteligencijom.

- Predsjednik Trump pokreće novu eru suradnje za srednju i istočnu Europu. Ova partnerstva temelje se na zajedničkoj podršci politici širenja energetskih kapaciteta, više radnih mjesta, više prilika i više ulaganja, što potvrđuju poslovi vrijedni milijarde dolara potpisani danas. Budućnost je izuzetno svijetla za države koje se pridruže Sjedinjenim Državama u provođenju razumnih energetskih politika koje donose prosperitet i sigurnost njihovim građanima - rekao je ministar Wright.

Na ovogodišnjem sastanku Sjedinjene Države podržale su niz inicijativa koje potvrđuju njihovu ulogu pouzdanog partnera u ostvarivanju praktičnih i visokoučinkovitih rezultata diljem regije.

Ključni ishodi

· Bilateralni memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti te pokretanje novog okvira Trump Peace Pipelines: okvir pod vodstvom SAD-a za unapređenje strateških projekata energetske infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi, jačanje energetske sigurnosti, povećanje protoka plina izvan ruskih izvora i potporu regionalnoj stabilnosti, uključujući Ukrajinu.

· Zajednička izjava o namjeri podrške međuvladinom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o plinovodu Južna interkonekcija: Sjedinjene Države podržavaju širenje regionalne plinske infrastrukture kroz Južnu interkonekciju radi poboljšanja prekogranične povezanosti, diversifikacije opskrbnih pravaca i smanjenja ovisnosti o jedinstvenim izvorima energije.

· Bilateralni ugovor o porezu na dohodak: napredak prema moderniziranom ugovoru između SAD-a i Hrvatske koji će smanjiti prepreke ulaganjima, povećati transparentnost i potaknuti veću bilateralnu trgovinu i angažman američkog privatnog sektora.

· Zajednička izjava o nuklearnoj suradnji: Sjedinjene Države i Hrvatska potpisale su zajedničku izjavu o jačanju civilne nuklearne suradnje, produbljujući suradnju u okviru sporazuma SAD–Euratom o suradnji u mirnodopskoj uporabi nuklearne energije. Sporazum unapređuje spremnost Hrvatske za uvođenje američke tehnologije malih modularnih reaktora (SMR), potiče proširenu suradnju između američke i hrvatske industrije te promiče američki nuklearni izvoz. Također jača vodeću ulogu SAD-a u sigurnoj, pouzdanoj i zaštićenoj nuklearnoj energiji te pozicionira Hrvatsku za sve značajniju ulogu u regionalnom razvoju SMR tehnologije.

· Studija izvedivosti za male modularne reaktore (SMR) u Hrvatskoj: podrška koracima Hrvatske prema uvođenju sigurnih i naprednih američkih nuklearnih tehnologija uz najviše standarde neširenja nuklearnog oružja, u okviru programa FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of SMR Technology).

· Projekt Pantheon: američka tvrtka ulaže više od 50 milijardi dolara u podatkovni centar nove generacije u Hrvatskoj, čime se jača regionalna digitalna infrastruktura, potiče rast temeljen na umjetnoj inteligenciji i pozicionira Hrvatska kao središte vrhunske digitalne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi.