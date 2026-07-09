KOLAPS U ZAGREBU Pao je dio s tramvaja na dva mjesta u gradu i prekinuo promet: 'Kolaps!'

Tramvaj je ostao bez struje, svi tramvaji stoje. Promet je obustavljen, nastao je kolaps, ispričao nam je čitatelj koji se u četvrtak u 10.20 sati našao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Došlo je do tramvajskog zastoja zbog oštećenja pantografa na tramvaju, priopćio je ZET. Kako nam javljaju čitatelji, nastao je prometni kolaps. Jedan čitatelj javio nam je da se isto dogodilo i na križanju Talovčeve i Jagićeve, u smjeru Savske.
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- Ne voze tramvaji u oba smjera. Kaos je na Trgu - dodao je drugi čitatelj.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Ne voze tramvaji u oba smjera. Kaos je na Trgu - dodao je drugi čitatelj. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Ne voze tramvaji u oba smjera. Kaos je na Trgu - dodao je drugi čitatelj.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Servisna ekipa je na terenu te se uskoro očekuje normalizacija prometa - rekao nam je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U 10.20 sati zbog oštećenja pantografa na tramvaju obustavljen je tramvajski promet na raskrižju Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića. Tramvajske linije 6, 11, 12, 14 i 17 prometuju preusmjereno preko Vodnikove ulice i Glavnog kolodvora te se potom vraćaju na svoje uobičajene trase, objavio je ZET.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U 11.10 sati zbog tehničkih poteškoća došlo je do zastoja tramvajskog prometa na raskrižju Talovčeve i Jagićeve ulice. Tramvajske linije 2, 6 i 11 prometuju preusmjereno preko Ljubljanice, dok tramvaji tih linija koji se nalaze na Črnomercu voze trasom Črnomerec - Zapadni kolodvor - Črnomerec, izvijestio je ZET.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata