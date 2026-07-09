VELIKE GUŽVE KOLAPS U ZAGREBU Pao je dio s tramvaja na dva mjesta u gradu i prekinuo promet: 'Kolaps!'

Tramvaj je ostao bez struje, svi tramvaji stoje. Promet je obustavljen, nastao je kolaps, ispričao nam je čitatelj koji se u četvrtak u 10.20 sati našao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Došlo je do tramvajskog zastoja zbog oštećenja pantografa na tramvaju, priopćio je ZET. Kako nam javljaju čitatelji, nastao je prometni kolaps. Jedan čitatelj javio nam je da se isto dogodilo i na križanju Talovčeve i Jagićeve, u smjeru Savske.

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