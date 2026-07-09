VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Oko jedne kuće na Pagu u Mandrama bilo je puno policije. Čuli smo da je netko izbo jednog mladog dečka, ne znamo što je u pitanju. Policija je pokušavala uhititi napadača, uspjeli su, uhitili su ga u njegovoj kući, kaže nam čitatelj koji je svjedočio policijskoj opsadi kuće u Mandrama i uhićenju napadača.

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Pokretanje videa... VIDEO Uhićenje na Pagu | Video: čitatelj/24sata

O svemu se oglasila i zadarska policija. U četvrtak u 8.30 sati zaprimili su dojavu kako je u Mandrama tijekom jutra jedan muškarac ozlijeđen.

- Liječnička pomoć ozlijeđenom 21-godišnjem Hrvatu se pruža u zdravstvenoj ustanovi te je pod medicinskom skrbi. Na mjestu događaja se provodi očevid - priopćila je PU zadarska.

- Poznato nam je da je već i ranije bio u zatvoru zbog fizičkih napada. Godinama živi tu u našem mjestu. Koliko znamo, izbodenog mladića su prevezli u zadarsku bolnicu i bori se za život - rekao je.

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti, dodaju iz policije.