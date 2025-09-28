Amerika i E3: Vraćanje sankcija Iranu nije kraj diplomacije

Washington je poručio da je otvoren za izravne pregovore s Iranom o njegovom nuklearnom programu, dok su Pariz, London i Berlin pozvali članice UN-a u nedjelju da ne odgađaju s uvođenjem sankcija Teheranu, dodajući da to ne znači okončanje diplomatskih napora.

Američki državni tajnik Marco Rubio priopćio je da je predsjednik Donald Trump naglasio da diplomacija ostaje opcija.

- Dogovor ostaje najbolji ishod za iranski narod i svijet. U nedostatku takvog dogovora, partneri su dužni odmah uvesti sankcije kako bi izvršili pritisak na iranske čelnike da učine ono što je ispravno za njihovu naciju i najbolje za sigurnost svijeta - rekao je Rubio, dodajući da Iran mora sudjelovati u razgovorima u dobroj vjeri bez odgoda ili opstrukcija.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei nedavno je odbacio ideju pregovora sa SAD-om, optužujući Trumpa da nije predan dijalogu. SAD i europske zemlje optužuju Iran da pokušava razviti nuklearno oružje, što Teheran poriče.

Izrael je u lipnju vodio 12-dnevni rat protiv Irana, napadajući ključna nuklearna postrojenja u koordinaciji sa SAD-om. U mjesecima koji su prethodili sukobu, Washington je gotovo dva mjeseca pregovarao s Teheranom o njegovom nuklearnom programu bez postignutog napretka.

Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska u nedjelju su upozorile Iran da ne povećava napetosti.

- Pozivamo Iran da se suzdrži od bilo kakvih eskalacijskih poteza i da počne poštovati svoje pravno obvezujuće obveze o zaštitnim mjerama - rekli su ministri vanjskih poslova E3 u zajedničkom priopćenju. "Ponovno uvođenje sankcija UN-a nije kraj diplomacije", dodaju.

Te tri države poznate pod nazivom E3 prošli su mjesec aktivirale mehanizam povratka sankcija, optužujući Iran za ozbiljna kršenja sveobuhvatnog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine (JCPOA).

Tri zemlje su poručile da će surađivati ​​sa svim stranama na novom diplomatskom rješenju kako bi se osiguralo da Iran nikada ne razvije nuklearno oružje te pozvale sve članice UN-a da počnu provoditi vraćene sankcije.

- Pozivamo vas da spriječite svaki pokušaj oživljavanja mehanizama sankcija, uključujući Odbor za sankcije i Panel stručnjaka - napisao je Aragči u pismu objavljenom na X-u u nedjelju, dodajući da Teheran neće priznati nikakav pokušaj produljenja, oživljavanja ili provođenja sankcija UN-a.

Teheran je najavio da će prekinuti suradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), a neki iranski parlamentarni zastupnici pozivaju na još drastičnije odgovore, uključujući napuštanje Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je sa svoje strane izjavio da njegova zemlja neće napustiti NPT čak i ako sankcije UN-a ponovo stupe na snagu.