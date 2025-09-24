Iranski predsjednik u UN-u: Mi ne želimo nuklearno oružje

Iran ne namjerava proizvesti nuklearno oružje, rekao je u srijedu na zasjedanju Opće skupštine UN-a iranski predsjednik Masud Pezeškijan, nekoliko dana prije mogućeg vraćanja međunarodnih sankcija Teheranu zbog njegova nuklearnog programa.

"Ovdje, pred ovom skupštinom, ponovno kažem da Iran nikada nije težio niti će ikada težiti tome da proizvede nuklearnu bombu. Mi ne želimo nuklearno oružje", rekao je Pezeškijan.

Velika Britanija, Francuska i Njemačka (tzv. skupina E3) pokrenule su 28. kolovoza proces od 30 dana za ponovno uvođenje UN-ovih sankcija Iranu koji završava 27. rujna, optuživši Teheran da ne poštuje nuklearni sporazum iz 2015. sklopljen sa svjetskim silama čiji je cilj da ga spriječi da razvije nuklearno oružje.

Europske sile ponudile su da će odgoditi vraćanje sankcija do šest mjeseci kako bi omogućile prostor za pregovore o dugoročnom sporazumu ako Iran dopusti pristup UN-ovim inspektorima svojim nuklearnim postrojenjima, otkloni zabrinutosti u vezi svojih zaliha obogaćenog uranija i pregovara sa SAD-om.

Pezeškijan je optužio tzv. skupinu E3 da je pokrenula proces vraćanja međunarodnih sankcija Iranu "po nalogu Sjedinjenih Američkih Država".